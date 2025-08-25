Lunes, agosto 25, 2025
Falta de coordinación institucional y comunicación, ahondan crisis de inseguridad en Tlaxcala: PRI

Falta de coordinación institucional y comunicación, ahondan crisis de inseguridad en Tlaxcala: PRI
Enrique Padilla Sánchez, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Juan Luis Cruz Pérez

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Padilla Sánchez sostuvo que al gobierno estatal encabezado por Morena le ha faltado coordinación y comunicación para enfrentar la creciente ola de inseguridad que golpea a Tlaxcala.

 Aunque no quiso ahondar sobre el tema, cuidando su relación con el gobierno estatal de Morena, el priista, en conferencia de prensa, enfatizó que cuando su partido regrese al poder, cambiarán las condiciones de inseguridad que ahora privan en la entidad

 No obstante, advirtió que los hechos de violencia registrados en las últimas semanas, como la aparición de seis cabezas humanas en diferentes puntos del estado, evidencian una estrategia fallida en materia de seguridad pública.

Consulta más en: Abandonan seis cabezas humanas con narcomensaje en límites de Puebla y Tlaxcala

 “El principal problema que enfrenta Tlaxcala es la violencia. Eso lo reflejan las encuestas y lo vivimos todos los días. Lo digo con respeto, pero también con firmeza: ha faltado coordinación entre el gobierno estatal y los municipios, y ha faltado comunicación con la ciudadanía. Nadie sabe lo que pasa porque no informan, y esa opacidad genera temor e incertidumbre”, aseveró.

 El dirigente priista admitió que la política de “abrazos y no balazos” impulsada por el gobierno federal de Morena fracasó y que su impacto en Tlaxcala es evidente:

“Nos despertamos con seis cabezas cercenadas hace unos días, y a lo largo de la semana han ocurrido hechos que vuelven esa narrativa en realidad. No podemos normalizar la violencia, y menos quedarnos sin información oficial”.

 Aunque cuidó la relación que mantiene con la administración estatal, Padilla Sánchez enfatizó que su partido se prepara para gobernar de nuevo y revertir el clima de inseguridad que afecta a la entidad.

 “Estoy igual que ustedes, con miedo, con temor de que algo pueda pasarnos. Y lo más grave es que no tenemos información oficial. Imagínense, si los medios que deberían tenerla no cuentan con todos los datos, menos nosotros como ciudadanos. Esa falta de claridad del gobierno es lo que más lastima”.

 El priista explicó que la inseguridad no solo se refleja en los hechos de alto impacto, sino también en la violencia cotidiana: “Cuando cruzamos una calle, cuando vemos baches que llevan más de 10 años sin atenderse, ahí también se refleja la ausencia de Estado. Eso demuestra que la narrativa oficial de que todo está bien, simplemente no corresponde a la realidad que vivimos”.

Te puede interesar: El 67.1 por ciento de los capitalinos percibe inseguridad en la ciudad: Inegi

 Sin embargo, vaticinó que cuando su partido regrese a gobernar Tlaxcala, estas condiciones de inseguridad y otras problemáticas sociales que aquejan a la población, serán erradicadas, aunque no dijo la forma en que lo harán.

 “El PRI sabe gobernar. Tenemos experiencia, capacidad y estructura. Cuando regresemos al poder, Tlaxcala tendrá una estrategia seria, con coordinación municipal, responsabilidad de mandos y plena transparencia”, aseguró.

 De paso, presumió que el tricolor es el único instituto político que, según encuestas recientes, ha mostrado un crecimiento sostenido en las preferencias ciudadanas.

 De acuerdo con los datos expuestos, el PRI alcanza ya un 14 por ciento de aceptación en el sondeo de Rubrum y 12 por ciento en el de Demoscópica Digital, mientras que Morena, aunque mantiene la primera posición, ha descendido de un 60 por ciento a poco más del 40.

 “Podrán decir que nuestro crecimiento es de pocos puntos, pero lo cierto es que todos los demás partidos retroceden y nosotros avanzamos. Eso habla de que el PRI sigue siendo opción en Tlaxcala”, subrayó.

 Reiteró que el PRI se asume como una opción política “seria y preparada” de cara a las elecciones de 2027, sustentada en el trabajo territorial con mujeres y jóvenes, la capacitación en oratoria y redes sociales, así como en programas de gestión en comunidades.

 “Hoy Tlaxcala necesita un gobierno completo: seguridad, infraestructura, servicios básicos. No solo transferencias sociales. El PRI lo hizo antes y lo volverá a hacer. Somos la alternativa frente a un gobierno que no ha sabido dar resultados en el tema más sensible para las y los tlaxcaltecas: la seguridad”, concluyó.

 

En 23 años creció 93% la proporción de vehículos por cada mil habitantes en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala: Conapo

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El índice de motorización en la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala alcanzó los 318.3 vehículos por cada mil habitantes en 2023, prácticamente el doble del...

