Está trabado el diálogo entre defensores del agua en Xoxtla y el gobierno del estado: Bermúdez

El diálogo entre defensores del agua de Xoxtla, el gobierno del estado y el municipio se encuentra trabado, sostuvo Pascual Bermúdez Chantes.
Efraín Núñez

El diálogo entre defensores del agua de Xoxtla, el gobierno del estado y el municipio se encuentra trabado, sostuvo el activista, Pascual Bermúdez Chantes. Este miércoles, el activista presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) por un supuesto atentado en su contra y por la actuación de autoridades municipales en el conflicto por el pozo conocido como Pavigi.

Bermúdez afirmó que, pese a las constantes peticiones dirigidas a la presidenta municipal para que convoque a un cabildo abierto y desista de la excavación del pozo Pavigi, la edil se ha negado a escuchar a la población inconforme.

Sostuvo que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) opera en la localidad a través de la alcaldesa, quien se niega a dar la cara a los opositores a que se extraiga más agua del municipio.

Leer más: Ordena un tribunal colegiado frenar temporalmente la excavación de tres pozos del SOAPAP en Xoxtla

Relató que el pasado 29 de octubre, cuando se encontraba en el interior del parque Pavigi, un hombre armado salió de la zona de los baños y realizó tres disparos en su contra, sin lograr lesionarlo.

Añadió que, después de los disparos, el presunto agresor intentó huir custodiado por policías municipales que mantienen vigilancia en el predio, lo que, a su juicio, refuerza la sospecha de colusión de autoridades locales.

El activista sostuvo que la agresión no solo buscó intimidarlo, sino que constituyó un intento de arrebatarle la vida, por lo que, en conjunto con los demás integrantes del comité en defensa del agua, decidió presentar la denuncia para evitar que los hechos queden impunes. Además, señaló ante la CDH supuestos actos de intimidación por parte de policías municipales y la negativa de permitir el acceso a los baños del parque Pavigi a las personas que mantienen un plantón en la zona.

Continua leyendo: Priva clima de tensión en Xoxtla tras ingreso de maquinaria del Soapap para la excavación de un pozo: Bermúdez

Por separado, Yesenia Popoca, integrante del Comité en Defensa del Agua en el municipio de Nealtican, promovió otra queja ante la CDH por hostigamiento de policías municipales en su contra y contra otros participantes del movimiento. Indicó que estas acciones serían promovidas por la presidenta municipal, Imelda Gil Osorio, emanada del Partido del Trabajo, a quien responsabilizó del ambiente de presión y vigilancia sobre quienes se oponen a la extracción de agua en la región.

 

Popoca agregó que quienes, como ella, han mantenido un activismo abierto por la defensa del agua potable y por la exigencia de que el SOAPAP deje de extraer el recurso hídrico en la zona, han sido objeto de ataques en redes sociales mediante mensajes difamatorios.

Te recomendamos: Segob Puebla retoma diálogo por pozo de agua en Xoxtla; advierte que obra continuará

