En Puebla se realizará plenaria de diputados de MC; es la tercera visita de Máynez en menos de dos meses

El próximo lunes 24 de noviembre, la ciudad de Puebla será sede de la plenaria de diputados locales de Movimiento Ciudadano pertenecientes a la cuarta circunscripción electoral. El encuentro tendrá lugar en el hotel Camino Real del Centro Histórico, donde se planea realizar una conferencia de prensa a la que asistirán los legisladores convocados por la dirigencia nacional del partido.

Fedhra Suriano Corrales, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, informó que la presencia de Jorge Álvarez Máynez, líder nacional del partido, será parte de la estrategia del instituto político para fortalecer su posicionamiento en la entidad. Suriano Corrales justificó las frecuentes visitas de Álvarez Máynez al estado al considerar que Puebla representa un territorio con potencial de crecimiento electoral rumbo a las elecciones de 2027.

Cabe señalar que con esta visita, Máynez suma tres apariciones públicas en Puebla en menos de dos meses. La primera fue el 8 de octubre, en la presentación de un libro en la entidad. Un día después, el dirigente nacional acudió al informe de actividades de Fedhra Suriano Corrales, quien también se desempeña como diputada local.

Posteriormente, el 14 de noviembre, Álvarez Máynez estuvo presente en el informe del senador Néstor Camarillo Medina. Durante dicho evento, el líder de Movimiento Ciudadano expresó que su partido tiene oportunidad de lograr resultados positivos en los próximos comicios, e incluso, aspirar a conquistar la gubernatura en 2030.

La nueva visita el lunes próximo reafirma la apuesta de Movimiento Ciudadano por incrementar su presencia y estructura en Puebla, bajo la premisa de que la entidad será clave en la lucha política que se avecina. Este esfuerzo se inscribe en la estrategia nacional del partido, que busca consolidar sus bases en estados considerados estratégicos y donde se percibe ánimo de renovación en el electorado.