“El PRI está más vivo que nunca”: García; atribuye derrota electoral a “carretadas de billetes” con las que la ciudadanía se dejó impresionar

Pese a los resultados desfavorables para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la elección del 2 de junio, el dirigente estatal, Ernesto García Sarmiento, sostuvo que el tricolor está “más vivo que nunca” y atribuyó la derrota a que la ciudadanía “se dejó impresionar con las carretadas de billetes y con los regalos”.

En entrevista colectiva, luego de acompañar a Anabell Ávalos a recibir su constancia de asignación como senadora electa de primera minoría, apuntó que este fue un resultado “que no lo pensábamos de esa manera, creíamos que eran más democráticos, pero no, se fueron sobre la población más vulnerable, regalaron todo lo que tenían que regalar”.

Sin embargo, los resultados finales para Anabell Ávalos Zempoalteca “nos dan una pauta para pensar que el PRI está más vivo que nunca”, expuso.

Reconoció que este partido tendrá que reorganizarse y estar pendiente de la nueva estructura, pues ya está en puerta la Asamblea Nacional para renovar la dirigencia y que en el caso estatal su permanencia en este cargo dependerá de los resultados de la plenaria local.

Ante los resultados electorales que arrojaron el triunfo e Morena en varios municipios, dijo que el PRI va a concientizar a la ciudadanía, pues “la gente razona, piensa, reflexiona, y seguramente que al paso de los días se va a dar cuenta de una serie de fallas y de errores que están cometiendo”.

Al cuestionarle si el PRI se desborona con la salida de Mariano González Aguirre, hijo del exgobernador Mariano González Zarur y esposo de Alejandra del Moral, excandidata al gobierno del estado de México, contestó: “Ah bueno, los que se fueron se fueron, porque esos eran sus intereses”.

Afirmó que es respetuoso de esa decisión, pero que el partido tricolor “está más vivo que nunca”, y esa renuncia “afecta porque se lleva a su familia, que son significativamente políticos, pero hasta ahí”.

Añadió que habría que preguntarle al propio González Zarur cuál es su posición al respecto y si también renunciará a estas filas, aunque acentuó: “Yo creo que no”.

Remarcó que la próxima Asamblea Nacional “va a dar cauce a la acción del nuevo partido”, pues actualmente tiene problemas por los intereses jugados que “no son nada fácil”. Descartó división al interior.

Subrayó que el tricolor ha sido el gestor de todos los partidos políticos y que en Tlaxcala los gobernadores de oposición han emanado de estas filas. “O sea, el PRI es la base”.

Legal y legítima, lista plurinominal del PRI; fue el CEN quien determinó: García

Anotó que seguramente habrá más renuncias a este organismo político y que en el trayecto de esta elección “hubo gente que se fue porque no le dimos candidaturas, no los pudimos detener, no teníamos por qué otorgárselas así nada más porque la pedían, tenemos que hacer consensos”.

A la pregunta de si el “nuevo PRI” ha tardado en llegar o nunca lo hizo, indicó: “Estamos en plena renovación y de aquí para adelante, hay que ver siempre para adelante, no volteemos, si no nos trabamos”.

Respecto de las acciones afirmativas para postular como candidatos a grupos prioritarios de la población, refirió que este es un nuevo panorama de tipo electoral “que no sorprendió a la mayoría de los partidos que no teníamos gente preparada” para solventarlas; “sin embargo, logramos consolidarlas”.

