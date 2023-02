El ITE solicitará al Ejecutivo en comodato equipos de cómputo y vehículos

Ante la insuficiencia de recursos propios y el desgaste y deterioro de equipo y mobiliario, el presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Emmanuel Ávila González, anunció que solicitarán al Ejecutivo estatal su respaldo para acceder, vía comodato, a autos y equipo de cómputo, principalmente.

El consejero presidente del organismo electoral sostuvo que no pude ser irresponsable en su dirección de esa institución y no prever las necesidades que tienen para enfrentar el proceso electoral que inicia este año.

De entrada, descartó la posibilidad de solicitar una ampliación presupuestal el gobierno del estado, pero en cambio, solicitar su respaldo para que le sea asignado equipo para la realización y el cumplimiento de diversas obligaciones de la institución.

“Se hará la solicitud en comodato al Ejecutivo; me parece que históricamente siempre se ha sido solicitado, pero tiene que ver propiamente con el proceso electoral, creo que mis compañeros no estarán ajenos a que nosotros hagamos los acercamientos con los responsables del Poder Ejecutivo y que ellos puedan visualizar que esta institución tiene requerimientos, pero que no puede hacer adquisiciones mayores, entonces no podemos ser irresponsables en ese sentido”.