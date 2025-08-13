Esta semana diputados crearán Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

La LXV Legislatura local se alista para concretar, esta misma semana, la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal que dará vida a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dependencia que concentrará atribuciones de control, fiscalización, rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción, además de asumir funciones que antes correspondían al desaparecido Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP).

El dictamen, aprobado en comisiones y que será llevado al pleno, reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica, renombrando el Capítulo XVII, antes dedicado a la Secretaría de la Función Pública, y estableciendo un catálogo de facultades que abarcan desde la inspección del gasto público hasta la modernización de la administración estatal.

De acuerdo con el resolutivo, la nueva Secretaría no será un mero órgano administrativo, ya que según lo dispuesto en el artículo 65 se le conferirá la tarea de “planear, coordinar y organizar el sistema de control y evaluación gubernamental, transparencia en la gestión pública, rendición de cuentas, fiscalización, anticorrupción e inspeccionar el ejercicio del gasto público del Estado y su congruencia con el Presupuesto de Egresos”.

Además, será la encargada de ejercer las atribuciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, función que asumirá tras la desaparición del IAIP. En la práctica, esto implica que cualquier solicitud de información pública será tramitada, atendida y resuelta por esta dependencia, centralizando en un solo ente el control y la vigilancia del gobierno estatal.

Entre las 45 atribuciones que tendrá la nueva dependencia, destacan: emitir normas de control interno y modernización administrativa; vigilar el cumplimiento de dichas normas y asesorar a los órganos internos de control; realizar auditorías anuales a dependencias y entidades estatales; fiscalizar el uso de recursos públicos y la congruencia entre el gasto y el presupuesto aprobado y designar y remover titulares de órganos internos de control.

También deberá substanciar procedimientos por faltas administrativas, imponer sanciones por faltas no graves y presentar denuncias por faltas graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción; llevar el registro de servidores públicos, sus actas de entrega-recepción y sanciones impuestas; impulsar la transparencia proactiva y la publicación de datos abiertos; coordinar acciones para prevenir actos de corrupción e impulsar la participación ciudadana.

La Secretaría también tendrá la facultad de emitir el Código de Ética de los servidores públicos, validar estructuras orgánicas de las dependencias, coordinar la política de integridad gubernamental y promover la cultura de la transparencia.

A detalle, el dictamen establecen un nuevo protocolo para el relevo de funcionarios: toda entrega-recepción de un despacho deberá realizarse con la presencia de un representante de la nueva Secretaría y del órgano interno de control correspondiente, con acta firmada en el acto. Si el funcionario entrante detecta irregularidades, estará obligado a reportarlas de inmediato para su aclaración o sanción.

Este mecanismo busca cerrar espacios para el desorden administrativo y garantizar que las transiciones no se conviertan en oportunidades para el ocultamiento de información o el desvío de recursos.

El decreto, que podría ser validado este jueves, establece que la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. A partir de ese momento, el Ejecutivo tendrá un plazo de 45 días naturales para coordinar, junto con la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor, el proceso de transferencia de atribuciones, personal, recursos materiales y financieros hacia la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

En ese mismo periodo, la titularidad del Ejecutivo deberá expedir las reformas a los reglamentos interiores que correspondan para dar operatividad inmediata a la dependencia.

Un aspecto clave de los transitorios es que todas las referencias legales y reglamentarias al IAIP se entenderán hechas a la nueva Secretaría, lo que implica la absorción total de funciones, expedientes y responsabilidades del extinto órgano garante.

Además, instruirán la reorganización interna y las adecuaciones presupuestales necesarias, las cuales deberán alinearse con el Presupuesto de Egresos vigente.