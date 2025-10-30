Jueves, octubre 30, 2025
Diputadas del PAN y PRD exigen apoyo real al campo y a productores de maíz

Las diputadas Miriam Martínez Sánchez y Laura Yamili Flores Lozano, exigieron al gobierno incrementar el precio de garantía del maíz.
Juan Luis Cruz Pérez

Las diputadas Miriam Martínez Sánchez del PAN y Laura Yamili Flores Lozano del PRDT, exigieron al gobierno de la República incrementar el precio de garantía del maíz y establecer políticas reales de apoyo al campo, al considerar que los productores tlaxcaltecas enfrentan una crisis sin precedentes.

Desde la tribuna, en el apartado de asuntos generales de la sesión de este jueves del Congreso local, la panista Miriam Martínez advirtió que Tlaxcala, tierra del pan de maíz, podría quedarse sin su emblema, ante el abandono de los pequeños productores y los efectos de una política pública que “ha fallado en garantizar justicia al campo mexicano”.

“Se imaginan un Tlaxcala sin maíz, sin tortilla y sus derivados; pues parece que hacia ese escenario nos quiere llevar el gobierno de la República”, pues aseguró que las condiciones económicas son más que precarias para los hombres del campo, ya que “pagan 26 pesos por litro de diésel, más 401 pesos en casetas, y que reciben apenas 5 pesos por kilo de maíz, una cifra que no alcanza ni para cubrir los costos de producción”.

Además, citó también cifras del Inegi, que revelan que la actividad económica del sector primario en Tlaxcala cayó 17.3 por ciento en el segundo trimestre del año, una señal del impacto que enfrentan miles de familias campesinas.

“El gobierno federal presume soberanía alimentaria, pero la realidad es que los productores venden por debajo de los costos y sobreviven sin infraestructura ni acompañamiento. No se puede hablar de justicia social cuando el trabajo del campesino vale menos que los discursos del poder”, sentenció.

La diputada panista demandó a la presidenta Claudia Sheinbaum “dejar de maquillar la realidad” y escuchar las exigencias de los hombres y mujeres del campo, porque “el campo no puede esperar más. El maíz es vida, cultura e identidad. Tlaxcala no se raja, pero el abandono del campo sí puede acabar con lo que somos”.

Además, recriminó la falta de empatía de los senadores de Morena de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera y José Antonio Álvarez Lima, quienes no han defendido a los campesino de Tlaxcala.

“Dónde están los senadores morenistas de Tlaxcala. Dónde están los que repiten con entusiasmo la frase de sin maíz no hay país”, pero callan cuando se trata de defender a quienes lo siembran. Es momento  de verlos levantado la voz por los hombres y mujeres del campo”, apuntó.  

Por su parte, la diputada Laura Yamili Flores Lozano recordó que desde el cardenismo, el país no ha tenido un proyecto integral de desarrollo rural, y acusó a los gobiernos de Morena de mantener el mismo esquema de control político que el viejo PRI, mediante programas asistencialistas que “solo cambian de nombre, pero no de fondo”.

Flores Lozano cuestionó que, pese al reciente anuncio federal del apoyo 950 pesos al precio de garantía del maíz, el ajuste es insuficiente frente al desplome de los precios y el aumento de los costos de producción.

Por ello, propuso la creación de un Fondo Estatal de Apoyo al Campo, destinado a complementar precios de garantía, proveer fertilizantes accesibles, maquinaria e insumos agrícolas, así como establecer un programa de desarrollo ganadero y abrir mesas de diálogo permanentes con el campesinado tlaxcalteca.

“No se trata de pedir limosna, sino de exigir trato justo. El gobierno de la 4T les mendiga el precio de garantía, mientras protege la corrupción en Segalmex. Con esos 18 mil millones del fraude podrían apoyar al campo entero”, señaló.

Ambas diputadas coincidieron en que el abandono del campo no es nuevo, pero se ha profundizado bajo el actual modelo económico, y advirtieron que si no se toman medidas inmediatas, Tlaxcala corre el riesgo de perder una parte esencial de su identidad: el maíz que da origen a su cultura y sustento a su gente.

