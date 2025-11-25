Diputadas del PAN y PRD denuncian que en México “no hay nada que conmemorar” este 25N.

Las diputadas Miriam Martínez Sánchez del PAN y Laura Yamili Flores Lozano del PRDT advirtieron que este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, “no hay nada que conmemorar” en México ni en Tlaxcala, ante un escenario donde los índices de violencia feminicida, agresiones y omisiones institucionales continúan en ascenso.

La panista Miriam Martínez sostuvo desde tribuna, en asuntos generales, que el país vive una emergencia sostenida y documentada, ya que durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, 2 mil 950 mujeres y niñas fueron asesinadas en México, de las cuales 171 eran menores de edad, según el portal Nación321.

Abundó que del total, 2 mil 118 casos ni siquiera fueron clasificados como feminicidios, pese a los criterios de organismos internacionales como Amnistía Internacional.

La panista también exhibió que, apenas en 2025, 4 mil 70 mujeres denunciaron extorsión en México, lo que significa 11 víctimas cada día, y que el número de emergencias del 911 recibió 24 mil 161 llamadas por incidentes de violencia contra la mujer entre enero y octubre, cifras oficiales.

Abundó que en Tlaxcala, la realidad no es distinta, ya que 68.6 por ciento de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y 42.7 por ciento la experimentó tan solo en los últimos 12 meses, de acuerdo con cifras del Inegi.

Además, fustigó las acciones emprendidas en contra de mujeres de la llamada Generación Z que marcharon hace unas semanas en la Ciudad de México, así como la falta de apoyo a campesinas y madres que no encuentran medicamentos para sus hijos, “eso también es violencia del Estado.

Por ello, la panista alertó que el programa, que este marte presentó la mandataria, “Compromiso Nacional por la Vida, la Tranquilidad, y la Felicidad de las Mujeres”, podría pasar a la historia como una mala anécdota, en especial, sino se dotan de recursos y políticas públicas para proteger a este sector de la población.

Por su parte, la perredista Laura Yamili Flores fue enfática: “México vive una emergencia feminicida”, al recordar que datos del gobierno dan cuenta que 10 mujeres son asesinadas a diario, y que la tasa nacional de feminicidios pasó de 0.66 por cada 100 mil habitantes en 2015 a 1.76 en 2024, un incremento de casi 170 por ciento.

Acusó al Estado mexicano de mantener estructuras patriarcales que reproducen violencia e indiferencia institucional, ya que “en México, la policía no cuida ni a la Presidenta”.

En contraste, la diputada de Morena, Lorena Ruiz García defendió desde el mismo pleno las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien este martes presentó el programa “Compromiso Nacional por la Vida, la Tranquilidad y la Felicidad de las Mujeres”.

Lorena Ruiz destacó que los 32 gobernadores, así como congresos locales y secretarías de las mujeres, participaron en la firma del pacto, cuyo eje central incluye la modificación del artículo 260 del Código Penal Federal para sancionar el acoso sexual con 3 a 7 años de prisión, la homologación nacional del delito de abuso sexual, la línea 079, campañas permanentes y coordinación con fiscalías para agilizar denuncias.

Por ello, anunció que el Congreso local impulsará la armonización local y que se instalará una mesa estatal para aplicar estas políticas, y aseveró que “las mujeres tlaxcaltecas no están solas”.