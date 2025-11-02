Domingo, noviembre 2, 2025
NoticiasPolítica

Rendirán protesta dos nuevos consejeros del IEE Puebla; una consejería quedó vacante

Christian Mariana Ceballos Garduño y Héctor Tello Hernández, nuevos consejeros del Instituto Electoral del Estado, rendirán protesta este lunes en Puebla capital.
Christian Mariana Ceballos Garduño y Héctor Tello Hernández, nuevos consejeros del Instituto Electoral del Estado, rendirán protesta este lunes en Puebla capital.
Efraín Núñez

Christian Mariana Ceballos Garduño y Héctor Tello Hernández rendirán protesta este lunes como nuevos consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE), mientras que una tercera consejería quedó vacante tras la salida de los actuales consejeros Jesús Arturo Baltazar Trujano, Sofía Marisol Martínez Gorbea y Evangelina Mendoza Corona.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral eligió este fin de semana a dos de los tres nuevos integrantes del órgano electoral local. De los nueve finalistas, solo dos obtuvieron los votos de la mayoría calificada, por lo que la tercera consejería requerida quedó vacante.

De acuerdo con los resultados, Christian Mariana Ceballos recibió 10 votos de los integrantes del Consejo General, mientras que Héctor Tello obtuvo nueve sufragios. La vacante restante se mantendrá disponible, ya que ninguno de los candidatos logró el respaldo suficiente para ocupar el tercer puesto, lo que obligará al INE a emitir una nueva convocatoria pública para completar el órgano electoral local.

La toma de protesta se realizará este lunes a las 12 horas en la sede del Instituto Electoral del Estado, en Puebla capital. Ambos funcionarios permanecerán en el cargo durante un periodo de siete años, por lo que tendrán la responsabilidad de organizar la primera elección local en 2027, donde se renovarán las presidencias municipales, diputaciones locales y el Poder Judicial local.

La próxima elección del tercer consejero o consejera del IEE se efectuará en una fecha próxima y será anunciada mediante una nueva convocatoria pública. El procedimiento estará abierto a postulantes que reúnan los requisitos exigidos por la legislación, a fin de completar el pleno del órgano electoral.

Temas

Más noticias

Nacional

Sheinbaum convoca a Gabinete de Seguridad a reunión de última hora tras violencia en Michoacán

La Jornada -
Ciudad de México. Los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México fueron convocados este domingo, de último momento, a una reunión con...
Internacional

Sumaya Dalul, de 27 años: “en Gaza la vida no tiene sentido”

La Jornada -
Jerusalén. Aviones de combate, artillería y tanques israelíes bombardearon ayer zonas al sur de Jan Yunis, la segunda ciudad más grande de la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025