Rendirán protesta dos nuevos consejeros del IEE Puebla; una consejería quedó vacante

Christian Mariana Ceballos Garduño y Héctor Tello Hernández rendirán protesta este lunes como nuevos consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE), mientras que una tercera consejería quedó vacante tras la salida de los actuales consejeros Jesús Arturo Baltazar Trujano, Sofía Marisol Martínez Gorbea y Evangelina Mendoza Corona.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral eligió este fin de semana a dos de los tres nuevos integrantes del órgano electoral local. De los nueve finalistas, solo dos obtuvieron los votos de la mayoría calificada, por lo que la tercera consejería requerida quedó vacante.

De acuerdo con los resultados, Christian Mariana Ceballos recibió 10 votos de los integrantes del Consejo General, mientras que Héctor Tello obtuvo nueve sufragios. La vacante restante se mantendrá disponible, ya que ninguno de los candidatos logró el respaldo suficiente para ocupar el tercer puesto, lo que obligará al INE a emitir una nueva convocatoria pública para completar el órgano electoral local.

La toma de protesta se realizará este lunes a las 12 horas en la sede del Instituto Electoral del Estado, en Puebla capital. Ambos funcionarios permanecerán en el cargo durante un periodo de siete años, por lo que tendrán la responsabilidad de organizar la primera elección local en 2027, donde se renovarán las presidencias municipales, diputaciones locales y el Poder Judicial local.

La próxima elección del tercer consejero o consejera del IEE se efectuará en una fecha próxima y será anunciada mediante una nueva convocatoria pública. El procedimiento estará abierto a postulantes que reúnan los requisitos exigidos por la legislación, a fin de completar el pleno del órgano electoral.