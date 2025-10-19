Congreso analiza descuentos a adultos mayores; municipios ya aplican beneficios: Zainos

El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del estado, Bladimir Zainos Flores aseguró que los municipios ya contemplan descuentos a personas adultas mayores en el pago del impuesto predial y de los derechos por el servicio de agua potable, por lo que consideró que este beneficio se encuentra vigente en la práctica administrativa de los ayuntamientos.

- Anuncio -

Por ello, el legislador adelantó que hasta el momento no se prevé incorporar nuevos descuentos o beneficios adicionales dentro de las leyes de ingresos municipales que el Congreso local analizará y aprobará en las próximas semanas.

“Hay un exhorto que nosotros aprobamos previo a las leyes de ingreso (que se ajusten a las normas federales sin incluir cobros desproporcionados), y estaremos tratando de contemplar lo que en algún momento se aprobó. Tenemos que analizar muy claramente el tema del cobro a los adultos mayores, porque es un tema que, desde mi punto de vista, ya está contemplado”, explicó.

Te puede interesar: Se inscriben más de 17 mil mujeres y adultos mayores a programas de Bienestar en Tlaxcala

No obstante, Zainos Flores reconoció que no todos los municipios cumplen cabalmente con esta disposición, por lo que llamó a las autoridades locales a garantizar la aplicación efectiva de los descuentos.

“Es un tema que al final de cuentas se tiene que hacer cumplir en los municipios. No digo que esté bien que no lo hagan, pero es algo que ya tiene que bajar con ellos en su aplicación, y los ciudadanos también deben hacer lo propio”, demandando la aplicación de esos beneficios.

- Advertisement -

Al ser cuestionado sobre si la Comisión de Finanzas promoverá modificaciones para incluir otros tipos de descuentos en las leyes de ingresos municipales, el diputado indicó que por ahora el análisis se mantendrá conforme a las propuestas que los ayuntamientos hayan remitido al Congreso, aunque no descartó un debate más amplio sobre el tema.

“Hasta este momento nos estaríamos apegando a las propuestas, pero no puedo adelantarme a una discusión que aún no tenemos, por lo que hay que esperar que se pronuncien los compañeros”, puntualizó.

En su momento, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Laura Yamili Flores Lozano, presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer que las personas mayores de 65 años de edad paguen únicamente el 50 por ciento del impuesto predial y de los derechos por el servicio de agua potable, respecto de la propiedad que habiten como propietarios o poseedores.

Consulta más en: Propone Laura Yamili Flores descuento obligatorio en predial y agua potable para adultos mayores

- Advertisement -

La propuesta busca elevar a rango constitucional un beneficio que actualmente depende de la voluntad política de cada administración municipal, y plantea que la medida entre en vigor el 1 de enero de 2026.

De acuerdo con datos del INEGI, en Tlaxcala residen 99 mil 381 personas mayores de 65 años, lo que representa el 7.4 por ciento de la población total. Los municipios con mayor número de habitantes en este rango de edad son Tlaxcala capital, Apizaco, Huamantla y Chiautempan, donde se concentran los principales beneficiarios de estas políticas de apoyo social.