Concluyó proceso de sustanciación de juicio político en contra de autoridades de Contla

La Comisión Especial de diputados encargada de conocer sobre la solicitud de el juicio político promovido contra la presidenta municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, así como contra la mayoría de los integrantes de su cabildo, concluyó, este miércoles, con el proceso de recopilación de pruebas para definir la procedencia de ese caso.

El presidente de la citada instancia parlamentaria, el diputado morenista David Martínez del Razo, recordó que durante 15 días hábiles, periodo que establece la norma para recabar pruebas de la denuncia, se abocaron a allegarse de datos, información y documentales para sustanciar el proceso.

“Estamos dentro de los 15 días para seguir recabando toda información del denunciante y hemos sesionado, primero hicimos la sesión de instalación. Posteriormente con nuestras compañeras diputadas sesionamos para anexar toda las evidencias del denunciante y ahorita estamos en la etapa final”.

Abundó que “este miércoles estamos cerrando la sesión para anexar y al mismo tiempo hacer el informe de resultados para turnarlo, en este caso, a la mesa directiva del Congreso del estado, para que la puedan turnar a la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia y Responsabilidad de Munícipes”, la cual encabeza su correligionario Miguel Ángel Caballero Yonca.

Martínez del Razo precisó que solicitó información al presidente de comunidad de la segunda sección, Alejandro Flores Xelhuantzi, así como al director de gobernación, a la alcaldesa de Contla, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, al C5 y al director de seguridad pública de esa Comuna para verificar diversos datos que contiene la demanda de juicio político.

“Se les dio un plazo para cumplirlo para que ellos puedan entregar su información, se revise y se integre al expediente y lógicamente también se va a anexar para el informe que habremos entregado”.

Tras la conclusión del informe, el diputado local mencionó que el expediente será turnado a la presidencia de la mesa directiva del Poder Legislativo, quien determinará la siguiente etapa.

De conformidad con el acuerdo aprobado el pasado 2 de octubre, el pleno del Congreso se constituirá primero como Jurado de Acusación y, en una etapa posterior, como Jurado de Sentencia, para determinar si existen elementos suficientes para imponer sanciones políticas, entre ellas hasta la destitución del cargo a la presidenta municipal, al síndico, a la secretaria del Ayuntamiento y a los regidores señalados por suspender, de manera ilegal de sus funciones, al presidente de comunidad, Alejandro Flores Xelhuantzi.

Cabe mencionar que el presidente de comunidad de la segunda sección del municipio de Contla, Alejandro Flores Xelhuantzi promovió un juicio político contra la alcaldesa, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, así como contra la mayoría de los integrantes de su cabildo, a quienes acusó de presuntas violaciones a la ley tras su suspensión ilegal.

