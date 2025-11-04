Concluyen diputados aprobación de leyes de ingresos municipales para el año 2026

El pleno del Poder Legislativo concluyó, este martes, con el proceso de aprobación de las leyes de ingresos municipales para el próximo ejercicio fiscal, al validar las últimas 15 normas para la captación de recursos y el cobro de impuestos para el ejercicio fiscal 2026.

Durante la sesión ordinaria de este martes, los diputados aprobaron los 15 dictámenes de ingresos que tenían pendiente, correspondientes a las Comunas de Apizaco, Chiautempan, Huamantla, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Nativitas, Papalotla de Xicohténcatl, San Pablo del Monte, Santa Ana Nopalucan, Teolocholco, Tetla de la Solidaridad, Tetlatlahuca, Tlaxcala, Xaloztoc, Santa Isabel Xiloxoxtla y Zacatelco.

De acuerdo con los dictámenes presentados por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, en todos los casos, realizaron “algunas modificaciones de forma consistentes en errores gramaticales, numeración de artículos, incisos que fueron adecuados a la secuencia y numeración de la ley, a fin de precisarlos y clarificar su contenido, lo anterior, atendiendo al principio de que las leyes que expida el Congreso deben ser claras y precisas para no generar confusiones al momento de su aplicación por las autoridades encargadas de la recaudación de ingresos en el municipio referido”.

También realizaron ajustes correspondientes respecto a las disposiciones que establecían multas por conductas descritas que resultaban demasiado amplias y ambiguas, lo que daba pauta a que la autoridad administrativa determine arbitrariamente cuándo se actualiza el supuesto y, por ende, la imposición de una sanción, generando con ello incertidumbre jurídica.

Aunado de ello, adecúo diversos cobros por el servicio de agua potable, cuyos elementos estaban indeterminados e individualizan la cuota al establecer tarifas mensuales por el suministro de agua potable directamente a personas morales, donde se advierte que la tarifa depende estrictamente del sujeto pasivo de la contribución, siendo estas configuraciones normativas, contrarias al derecho de seguridad jurídica, así como a los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad de las contribuciones.

Las leyes de ingresos municipales que fueron aprobadas corresponden a Apizaco, con estimaciones por recaudar de 378 millones 722 mil 559 pesos; Chiautempan con 275 millones 465 mil 665.72; Huamantla con 395 millones 794 mil 47.64; Ixtacuixtla con 144 millones 793 mil 472.25; Nativitas con 121 millones 363 mil 286.67 y Papalotla con 128 millones 717 mil 747.38 pesos.

También fueron aprobadas las leyes de ingresos de San Pablo del Monte con 307 millones 33 mil 168.43 pesos; Santa Ana Nopalucan con 52 millones 852 mil 568.7; Teolocholco con 112 millones 6 mil 548.73; Tetla con 146 millones 688 mil 951; Tetlatlahuca con 61 millones 56 mil 886; Tlaxcala con 391 millones 782 mil 293; Xaloztoc con 111 millones 357 mil 229.99; Santa Isabel Xiloxoxtla con 40 millones 845 mil 172.43 y Zacatelco con 157 millones 554 mil 435 pesos.