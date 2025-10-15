Miércoles, octubre 15, 2025
NoticiasPolítica

Avanza Congreso del Estado en juicio político contra la alcaldesa y cabildo de Contla

El Poder Legislativo avanza para desahogar el juicio político promovido contra Ana Ivonne Roldán Xolocotzi.
Juan Luis Cruz Pérez

El Poder Legislativo avanza en la integración y sustanciación de la información necesaria para desahogar el juicio político promovido contra la presidenta municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, así como contra la mayoría de los integrantes de su cabildo, señalados por presuntas violaciones a la ley tras la suspensión ilegal del presidente de comunidad de la Segunda Sección, Alejandro Flores Xelhuantzi.

- Anuncio -

El procedimiento, radicado bajo el expediente LXV-SPP.JP-01/2025, deriva de la denuncia presentada por el propio afectado, quien acusó que el cabildo de Contla actuó fuera de sus atribuciones legales al separarlo temporalmente del cargo el pasado 1 de agosto, bajo el argumento de que generaba “ingobernabilidad e inestabilidad social”.

Puedes consultar: Promueve Flores Xelhuantzi juicio político contra cabildo de Contla encabezado por Ivonne Roldán

Por ello, el presidente de la Comisión Especial encargada de coadyuvar con la sustanciación del proceso, David Martínez del Razo, así como las vocales de la misma, las legisladoras Reyna Flor Báez Lozano y Engracia Morales Delgado, ya iniciaron con las diligencias para hacerse llegar de la información y pruebas documentales del caso.

El procedimiento se desarrollará conforme a lo dispuesto en los artículos 25 Bis y 26 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado de Tlaxcala, los cuales establecen la creación de una comisión especial como instancia coadyuvante para la integración de pruebas. Posteriormente, la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes será la encargada de emitir el dictamen correspondiente.

- Advertisement -
Leer más: Presidenta de Contla, Ivonne Roldán desacata sentencia y burla a la justicia electoral

En caso de avanzar, el pleno del Congreso se constituirá primero como Jurado de Acusación y, en una etapa posterior, como Jurado de Sentencia, para determinar si existen elementos suficientes para imponer sanciones políticas, entre ellas la destitución del cargo a la presidenta municipal, al síndico, a la secretaria del Ayuntamiento y a los regidores señalados.

La alcaldesa Roldán Xolocotzi, el síndico, Gilberto Flores Maldonado, la secretaria del ayuntamiento, Itzel Galicia Juárez, así como los regidores Marian Elena Pérez Nava, Zuleyma Abigail Cuamatzi Netzahual, Mariana Stephany Xochitemol Peña, Yadira Bernal Pérez, Rogelio Xochitemol Cuatecontzi, Joselin Netzahual Yautentzi e Hilda Felicitas Xochitiotzi Cocoletzi, serán llamados a cuenta para responder a las imputaciones formuladas en su contra.

De acuerdo con la normativa vigente, el juicio político sólo puede iniciarse mientras el servidor público se encuentre en funciones y hasta un año después de dejar el cargo, y su duración no debe exceder los seis meses contados a partir del auto de radicación.

Continua leyendo: Congreso inicia proceso juicio político contra cabildo de Contla por actuar en contra de presidente de comunidad

Temas

Más noticias

Nacional

Solicita IET ampliación de un mdp a su presupuesto

Juan Luis Cruz Pérez -
Ante la falta de liquidez y porque ha sido obligado a pagar un laudo laboral, el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) solicitó al Congreso...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:40

Congreso inicia proceso juicio político contra cabildo de Contla por actuar en contra de presidente de comunidad

Juan Luis Cruz Pérez -
El pleno del Congreso local inició, formalmente, el desahogo del proceso de juicio político en contra de la alcaldesa de Contla de Juan Cuamatzi,...

SCJN vuelve a declarar inconstitucionales cinco leyes de ingresos de municipios tlaxcaltecas

Juan Luis Cruz Pérez -
Nuevamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) corrigió la plana al Congreso local al declarar la inconstitucionalidad de diversas disposiciones incluidas...

Congreso definirá la procedencia del juicio político en contra de autoridades de Contla

Juan Luis Cruz Pérez -
Los integrantes de la LXV Legislatura local analizarán la procedencia de la solicitud de juicio político promovido en contra de la alcaldesa del municipio...

Más noticias

La OMS pide medidas urgentes para abordar los trastornos neurológicos

La Jornada -
Madrid. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que menos de uno de cada tres países en el mundo cuenta con una política...

Por erosión, arrecifes coralinos del Caribe “pierden su capacidad de proteger costas”

La Jornada -
Los arrecifes coralinos del Caribe mexicano atraviesan una situación crítica, pues están perdiendo su capacidad de ser protectores costeros, a raíz del aumento en...

Cárteles dan recompensas por matar a agentes: EU

La Jornada -
Washington. El Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos acusó ayer, sin presentar pruebas, que “criminales mexicanos, en...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025