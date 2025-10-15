Avanza Congreso del Estado en juicio político contra la alcaldesa y cabildo de Contla

El Poder Legislativo avanza en la integración y sustanciación de la información necesaria para desahogar el juicio político promovido contra la presidenta municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, así como contra la mayoría de los integrantes de su cabildo, señalados por presuntas violaciones a la ley tras la suspensión ilegal del presidente de comunidad de la Segunda Sección, Alejandro Flores Xelhuantzi.

El procedimiento, radicado bajo el expediente LXV-SPP.JP-01/2025, deriva de la denuncia presentada por el propio afectado, quien acusó que el cabildo de Contla actuó fuera de sus atribuciones legales al separarlo temporalmente del cargo el pasado 1 de agosto, bajo el argumento de que generaba “ingobernabilidad e inestabilidad social”.

Por ello, el presidente de la Comisión Especial encargada de coadyuvar con la sustanciación del proceso, David Martínez del Razo, así como las vocales de la misma, las legisladoras Reyna Flor Báez Lozano y Engracia Morales Delgado, ya iniciaron con las diligencias para hacerse llegar de la información y pruebas documentales del caso.

El procedimiento se desarrollará conforme a lo dispuesto en los artículos 25 Bis y 26 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado de Tlaxcala, los cuales establecen la creación de una comisión especial como instancia coadyuvante para la integración de pruebas. Posteriormente, la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes será la encargada de emitir el dictamen correspondiente.

En caso de avanzar, el pleno del Congreso se constituirá primero como Jurado de Acusación y, en una etapa posterior, como Jurado de Sentencia, para determinar si existen elementos suficientes para imponer sanciones políticas, entre ellas la destitución del cargo a la presidenta municipal, al síndico, a la secretaria del Ayuntamiento y a los regidores señalados.

La alcaldesa Roldán Xolocotzi, el síndico, Gilberto Flores Maldonado, la secretaria del ayuntamiento, Itzel Galicia Juárez, así como los regidores Marian Elena Pérez Nava, Zuleyma Abigail Cuamatzi Netzahual, Mariana Stephany Xochitemol Peña, Yadira Bernal Pérez, Rogelio Xochitemol Cuatecontzi, Joselin Netzahual Yautentzi e Hilda Felicitas Xochitiotzi Cocoletzi, serán llamados a cuenta para responder a las imputaciones formuladas en su contra.

De acuerdo con la normativa vigente, el juicio político sólo puede iniciarse mientras el servidor público se encuentre en funciones y hasta un año después de dejar el cargo, y su duración no debe exceder los seis meses contados a partir del auto de radicación.

