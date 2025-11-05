Miércoles, noviembre 5, 2025
Autorizan donación de predio en Acatzingo para Casa de Justicia y bases de la Guardia Nacional

Los integrantes de la Comisión de Hacienda también aprobaron la enajenación de terrenos en Zautla y Zoquiapan.

El Congreso del Estado aprobó la donación de un terreno en Acatzingo destinado la Casa de Justicia y la instalación de bases de la Guardia Nacional.
Efraín Núñez

Los integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobaron la donación de un terreno en el municipio de Acatzingo destinado a la construcción de la Casa de Justicia y la instalación de bases de la Guardia Nacional, en respuesta a la creciente inseguridad en el Triángulo Rojo.

Durante la sesión legislativa, se autorizó la cesión gratuita de 24 mil 637 metros cuadrados en el Rancho San Marcos al gobierno federal, con el propósito de reforzar la presencia institucional de la Guardia Nacional en una región afectada por altos índices delictivos. La diputada María Fernanda de la Barreda Angón, por el Partido Verde Ecologista de México, y Rafael Micalco Méndez, del Partido Acción Nacional, subrayaron la relevancia de contar con instalaciones adecuadas para la corporación federal, a fin de atender la problemática de inseguridad en el Triángulo Rojo. Ambos legisladores confirmaron que, una vez formalizada la petición y aprobados los recursos, se prevé la construcción inmediata de la Casa de Justicia.

Asimismo, la Comisión de Hacienda autorizó la donación de un terreno de 12 mil 159 metros cuadrados en Zoquitlán, dirigido a la edificación de la sede de la Universidad de la Salud, con el objetivo de mejorar la infraestructura educativa en la región.

En el municipio de Zautla, se avaló la entrega de dos polígonos: el primero, para los Servicios de Salud IMSS Bienestar, en beneficio de un nuevo centro de salud, y el segundo, para la futura construcción de la escuela “6 de Enero”, ampliando así la oferta educativa y sanitaria en la Sierra Norte de Puebla.

Por último, se informó que el dictamen que respalda estas donaciones será presentado ante el pleno del Congreso local en la sesión programada para este jueves, donde se espera su aprobación definitiva.

