Augura Movimiento Ciudadano que recuperará el Valle de Serdán, Texmelucan y San Pedro Cholula

En la plenaria de sus legisladores realizada en Puebla, Movimiento Ciudadano (MC) auguró que en 2027 recuperará el valle de Serdán, ganará municipios como San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Xiutetelco, y obtendrá diputaciones federales y locales como techo mínimo de su crecimiento electoral en la entidad. La dirigencia nacional del partido naranja estimó que en la elección intermedia de ese año triplicará la votación obtenida en Puebla en 2024, lo que, según sus cálculos, le permitiría avanzar en el Congreso del estado y en la Cámara de Diputados.

La proyección fue expuesta al inaugurar la plenaria de legisladores de MC en Puebla por Omar Cervantes Rivera, coordinador de los diputados locales, así como por los senadores Alejandra Barrales Magdaleno y Néstor Camarillo Medina, y la dirigente estatal, Fedrha Suriano Corrales. Los participantes subrayaron que el encuentro en la entidad busca delinear una ruta de trabajo rumbo a 2027, con énfasis en los municipios donde el partido considera que tiene mayor potencial de crecimiento.

De acuerdo con la estimación de Fedrha Suriano, en 2027 MC aspira a recuperar Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, municipios donde ganó la elección de 2024 pero en los que posteriormente el Congreso del estado nombró concejos municipales. Esto ocurrió después de que sus entonces alcaldes Uruviel, Giovanni y Ramiro González fueron detenidos y hoy se encuentran presos por presuntos vínculos con grupos delictivos.

Por su parte, Patricia Urriza, coordinadora de los diputados de MC de la cuarta circunscripción, afirmó que el partido se propone triplicar su votación en Puebla en 2027 en comparación con 2024. Según esa proyección, el partido naranja se ve en condiciones de competir con mayor fuerza en San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan y Xiutetelco, considerados por la dirigencia como municipios estratégicos en el mapa electoral poblano.

En su intervención, Omar Cervantes señaló que ese incremento en la votación serviría a MC para conquistar diputaciones locales y federales, aunque evitó precisar una cifra de curules que se consideran alcanzables. Añadió que, con esos resultados, el partido pretende colocarse con mayor fuerza en el escenario nacional rumbo a la elección presidencial de 2030, cuando buscará disputar la presidencia de México.

El coordinador de los diputados locales subrayó que no es casual que la plenaria se realice en Puebla, pues la dirigencia nacional ve en la entidad un “laboratorio” de crecimiento electoral para Movimiento Ciudadano. Aseguró que los resultados de 2024, pese a la crisis derivada de la situación de los alcaldes del valle de Serdán, reforzaron la idea de que el partido puede ampliar su presencia en el estado si articula una estrategia territorial sostenida.

En ese contexto, Cervantes no descartó que Fedrha Suriano y Néstor Camarillo puedan ser postulados a cargos de elección popular en 2027, al destacar lo que consideró el potencial político de ambos cuadros. Planteó que el relevo de candidaturas deberá acompañarse de una narrativa que distinga a MC frente a otras fuerzas políticas en la entidad.

Durante la rueda de prensa, tanto la dirigente estatal como el senador de la República expresaron su intención de recorrer unidos el estado de Puebla para fortalecer la estructura del partido naranja. Adelantaron que construirán una estrategia conjunta orientada a reposicionar a MC en el valle de Serdán y en municipios urbanos clave, con miras a alcanzar los objetivos trazados para la elección de 2027.