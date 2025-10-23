Aprueban diputados 20 leyes de ingresos municipales con ajustes para evitar nuevos reveses judiciales

Con modificaciones a las propuestas originales a fin de evitar nuevos reveses judiciales por la inclusión de cobros y derechos considerados inconstitucionales o que invaden esferas federales, el pleno de la LXV Legislatura local aprobó las leyes de ingresos de otros 20 municipios para el ejercicio fiscal 2026.

Las adecuaciones, explicaron los diputados durante la sesión ordinaria de este martes, buscan evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vuelva a declarar inválidos algunos ordenamientos por incluir cobros y derechos considerados inconstitucionales o que invaden esferas federales, así como la ambigüedad y discrecional en algunos derechos.

Luego de que los ministros del máximo tribunal del país invalidaran diversos artículos de leyes de ingresos municipales del año 2025, tras resolver las acciones de inconstitucionalidad 183/2024, 184/2024, 186/2024, 188/2024 y 191/2024, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), debido a que incluyeron disposiciones que excedían sus competencias constitucionales, los diputados fueron exhaustivos en la validación de las propuestas hechas por las Comunas.

Para ello, la Comisión de Finanzas y Fiscalización determinó corregir los errores detectados por la Corte y ajustar los textos de las leyes municipales, principalmente en lo relativo a cobros por conceptos de juegos con apuestas, y energía eléctrica, materias reservadas exclusivamente al Congreso de la Unión conforme al artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal.

“Estas adecuaciones buscan otorgar certeza jurídica a los municipios y evitar que nuevamente se vulneren los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad de las contribuciones”, refieren en algunos de los dictámenes validados.

En el caso de Contla de Juan Cuamatzi, la Comisión de Finanzas informó que realizaron modificaciones sustantivas para atender las determinaciones de la SCJN, principalmente en materia de comercio, juegos de azar, entre otros.

Los diputados ahora si reconocieron que el Poder Legislativo local no tiene facultades para legislar en esas materias, por lo que eliminaron los artículos que daban lugar a sanciones ambiguas o multas arbitrarias.

“Las redacciones previas resultaban tan amplias que permitían a la autoridad determinar discrecionalmente cuándo imponer sanciones, generando incertidumbre jurídica”, precisa el documento.

También se ajustaron las tarifas por servicio de agua potable, pues en algunos casos se establecían cuotas distintas según el tipo de contribuyente, lo que contravenía los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.

En cuanto al Derecho de Alumbrado Público (DAP), la comisión subrayó que si bien el artículo 115 de la Constitución Federal otorga a las legislaturas locales la facultad de aprobar leyes de ingresos municipales, dichas disposiciones deben estar plenamente justificadas y apegadas a los criterios establecidos por la Corte.

El dictamen recuerda que los artículos 31, fracción IV, y 115 de la Carta Magna regulan los principios que deben regir las contribuciones: reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad. En ese sentido, toda contribución debe sustentarse en una base imponible clara, una tasa o tarifa definida y una correspondencia directa entre el hecho generador y el cobro que se realiza.

Con esos ajustes, los diputados avalaron los ingresos que estos 20 municipios estiman tener en el próximo año, como son: Apetatitlán, 92 millones 621 mil 802; Atlangatepec, 55 millones 91 mil 632; Atltzayanca, 100 millones 258 mil 611; Calpulalpan, 184 millones 699 mil 386; Contla de Juan Cuamatzi, 150 millones 555 mil 863.92; Emiliano Zapata, 42 milloes 243 mil 822.28 e Ixtenco, 55 millones 516 mil 634.32.

También están los casos de La Magdalena Tlaltelulco con 81 millones 662 mil 85.26 pesos; Muñoz de Domingo Arenas, 39 millones 746 mil 726.53; Sanctórum de Lázaro Cárdenas, 53 millones 963 mil 437.09; Texóloc, 45 millones 226 mil 377.5; San Francisco Tetlanohcan, 63 millones 2 mil 176; San Jerónimo Zacualpan, 39 millones 713 mil 978; San Juan Huactzinco, 49 millones 229 mil 582.58 y Santa Apolonia Teacalco, 39 millones 992 mil 350.27.

A ellos se sumaron las Comunas de Santa Catarina Ayometla con estimaciones por ingresos por 52 millones 378 mil 311.92 pesos; Santa Cruz Tlaxcala, 100 millones 354 mil 825.44; Tzompantepec, 82 millones 325 mil 868.98; Yauhquemehcan, 148 millones 531 mil 535.72 y Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos, 63 millones 572 mil 907 pesos.

Destacar que en esta dictaminación aprobaron las leyes de los municipios de Santa Cruz Tlaxcala y Atltzayanca, pues a pesar de que sus autoridades no presentaron en tiempo y forma sus iniciativas, de ahí que los diputados realizaron actualizaciones en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) con respecto a la ley vigente de este 2025.

Con la dictaminación de estas nuevas leyes, suman ya 35 municipios a los que, el Congreso local, les ha aprobado su norma de ingresos que les regirá el próximo ejercicio fiscal.

En todos los casos, los diputados puntualizaron que a fin de mantener equilibrio entre autonomía municipal y legalidad constitucional, la comisión legislativa indicó que los montos y estructuras de las leyes de ingresos se alinearon con los Criterios Generales de Política Económica 2026 emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Todas las cuotas fueron actualizadas con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para asegurar transparencia y uniformidad en el cobro de contribuciones.