Lunes, agosto 25, 2025
NoticiasPolítica

Alcanza CCLET 350.9 mdp en conciliaciones de noviembre de 2021 a la fecha en Tlaxcala

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala (CCLET) alcanzó 350 millones 956 mil 916 pesos a favor de usuarios.
La Jornada

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala (CCLET) alcanzó 350 millones 956 mil 916 pesos a favor de usuarios como resultado de 7 mil 227 convenios acumulados de noviembre de 2021 al 25 de agosto de 2025, resaltó el director de este organismo, José Badillo Montiel.

- Anuncio -

Este monto económico acumulado, expuso en entrevista, es resultado del arduo trabajo que se realiza en el Centro y que alcanza arriba del 80 por ciento de acuerdos entre las partes en la etapa de conciliación.

Badillo Montiel resaltó que este organismo tiene personal capacitado y profesionalizado, lo que ha permitido alcanzar niveles de conciliación superiores al 80 por ciento en el presente año. Además, recordó que el Centro de Conciliación Laboral es una herramienta para la solución de conflictos laborales y que éstos no se judicialicen; incluso, en lo que lleva de funciones se han superado las expectativas en porcentaje de conciliación.

Leer también: Patrones pagaron 47.6 mdp por terminación de relaciones laborales en el primer semestre: CCLET

Refirió que la modalidad de conciliaciones de manera virtual también ha ayudado a dar salida a los conflictos de carácter laboral, pues a través de esta vía se busca no perder tiempo en los asuntos donde el patrón se encuentra fuera de la residencia de este estado. “Con las plataformas electrónicas que permite hoy en día la tecnología, se desahogan audiencias de manera remota”.

- Advertisement -

Respecto de las cifras acumuladas de enero al 25 de agosto del presente año, expuso que los patrones de jurisdicción estatal han pagado 70 millones 528 mil 678 pesos como resultado de mil 206 convenios con empleados con los que concluyeron una relación de trabajo.

En este periodo se han iniciado mil 815 expedientes de solicitud de conciliación que involucran a 2 mil 222 personas con algún conflicto de carácter laboral con su empleador.

Leer más: Inició CCLET 334 expedientes por conflictos laborales en lo que va de 2025: Badillo

Además, este organismo ha realizado mil 917 notificaciones a la parte patronal y se han concretado mil 206 convenios por el monto referido de 70 millones 528 mil 678 pesos a favor de la parte demandante.

- Advertisement -

José Badillo apuntó que en este periodo el CCLET emitió 336 constancias de no conciliación y 183 expedientes fueron archivados por falta de interés de la parte promovente.

Por último, mencionó que las conciliaciones de manera virtual se pretenden explotar al 100 por ciento, de modo que sólo cuando las partes tengan que firmar el convenio correspondiente hagan presencia física en el Centro para darle la formalidad al acuerdo y se haga el pago correspondiente.

Te rcomendamos: CCLET ha alcanzado niveles de conciliación de entre 82 y 84% este año: Badillo

Temas

Más noticias

Nacional

Detienen en Colima al ‘Chalamán’, familiar de ‘El Mencho’; requerido en EU por narcotráfico

La Jornada -
Ciudad de México. En un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad que derivó de un intercambio de información con Estados Unidos, fue detenido en...
Internacional

Kilmar Ábrego, salvadoreño símbolo de política migratoria de Trump, vuelve a ser detenido en EU

La Jornada -
Baltimore, Estados Unidos.- Un ciudadano salvadoreño que se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal fue detenido...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Patrones pagaron 47.6 mdp por terminación de relaciones laborales en el primer semestre: CCLET

José Carlos Avendaño -
Unidades económicas y patrones de jurisdicción estatal han pagado 47 millones 615 mil 70 pesos como resultado de 885 convenios con empleados con los...

Se registraron 2 mil 311 convenios de trabajo prejudiciales en Tlaxcala durante 2024: Inegi

José Carlos Avendaño -
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en Tlaxcala se registraron 2 mil 311 convenios de trabajo prejudiciales (individuales y colectivos),...

Puebla sube al séptimo lugar nacional en conflictos laborales, con alza de 22.4 por ciento

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Durante 2024, Puebla se ubicó en el séptimo lugar nacional en conflictos laborales, al contabilizar 3 mil 290 casos, lo que representa un aumento...

Más noticias

Detienen en Colima al ‘Chalamán’, familiar de ‘El Mencho’; requerido en EU por narcotráfico

La Jornada -
Ciudad de México. En un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad que derivó de un intercambio de información con Estados Unidos, fue detenido en...

Kilmar Ábrego, salvadoreño símbolo de política migratoria de Trump, vuelve a ser detenido en EU

La Jornada -
Baltimore, Estados Unidos.- Un ciudadano salvadoreño que se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal fue detenido...

Nuevo ataque israelí a hospital en Gaza mata a cinco periodistas

La Jornada -
Gaza, Territorios Palestinos.- Cinco periodistas, entre los cuales colaboradores de medios internacionales, murieron el lunes en un ataque israelí contra un hospital en el...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025