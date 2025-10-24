Viernes, octubre 24, 2025
NoticiasNacional

Washington y México investigan a empresarios ‘huachicoleros’ de EU

Empresarios estadounidenses son investigados por la Fiscalía General de la República por su participación en el contrabando de combustible.
Gasolinera en la Ciudad de México. Foto Roberto García Ortiz / Archivo
La Jornada

Empresarios estadounidenses son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su participación en el contrabando de combustible y también se indaga en el Departamento de Justicia del país vecino, reveló ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mencionó que algunas de las carpetas de investigación en México “ya fueron presentadas ante el juez para tener órdenes de aprehensión; (de) otras tendrá que informar la Fiscalía General de la República”.

En su habitual conferencia de prensa, la mandataria resaltó que “sí hay empresarios estadunidenses en las carpetas de investigación, porque no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal, que ya es bastante menos, a partir de la investigación que se hizo, de las detenciones que ha habido y de la vigilancia mayor que se tiene en aduanas”.

Puedes consultar: Investiga FGR a empresarios de EU por vínculos con ‘huachicol’ fiscal: Sheinbaum

Además, sostuvo, “lo vemos en el incremento de ventas de gasolina directo de Pemex (Petróleos Mexicanos) o incluso de las propias empresas que importan de manera legal el combustible”.

Subrayó que el contrabando de ese producto “ha disminuido de manera importante, pero repito, no se podría explicar cómo entraba de manera ilegal, o entra todavía en menores proporciones, combustible ilegal y que no tuviera a alguien del otro lado”.

Reacciona a reportaje publicado en La Jornada

Al preguntarle sobre el reportaje especial de Reuters respecto a que la empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, ha jugado un papel clave en operaciones para que la compañía Intanza, con base en Monterrey, y que se cree es fachada del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para ingresar combustible de contrabando a México, señaló que “sí había un vínculo”, pero dijo desconocer si las carpetas de investigación están relacionadas con ese caso.

Pero “la Fiscalía hace sus propias investigaciones”, sostuvo.

–¿Usted sabe hasta dónde está llegando la investigación que está llevando cabo? –se le preguntó.

 

–Ya tiene que informarlo la Fiscalía –sostuvo.

La Presidenta también ratificó que la estrategia de seguridad “está dando resultados” y el objetivo es seguir con los cuatro ejes: atención a las causas, por lo que habrá más actividades para jóvenes, como los centros comunitarios de alto rendimiento.

Asimismo, continuarán fortaleciendo y consolidando a la Guardia Nacional; “inteligencia e investigación”, además de coordinación.

Continua leyendo: ‘Huachicol’, segunda fuente de ingresos de cárteles: EU

Temas

Más noticias

Internacional

Rompe Trump diálogo comercial con Canadá, su segundo mayor socio

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche que pondrá fin a “todas las negociaciones comerciales” con Canadá, con “efecto inmediato”, debido...
Nacional

Boquete de 272.4 mdp en Judicatura de Norma Piña

La Jornada -
Ciudad de México. En su penúltimo año de funciones y cuando era encabezado por Norma Piña Hernández, entonces presidenta de la Suprema Corte de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Investiga FGR a empresarios de EU por vínculos con ‘huachicol’ fiscal: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Empresarios estadounidenses son investigados por la Fiscalía General de la República por su participación en el contrabando de combustible y también...

Arrancó con 750 alumnos la Universidad Rosario Castellanos en Tlaxcala: SEPE

Dania Corona Muñoz -
La Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) inició su primera generación con 750 alumnos inscritos en Tlaxcala. Actualmente, las clases se realizan en línea mientras...

“No están solos; seguiremos apoyando hasta el último minuto” a los afectados por la emergencia: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Quienes resultaron afectados en esta emergencia “no están solos, la solidaridad del pueblo de México es enorme y vamos a seguir hasta...

Más noticias

Rompe Trump diálogo comercial con Canadá, su segundo mayor socio

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche que pondrá fin a “todas las negociaciones comerciales” con Canadá, con “efecto inmediato”, debido...

Boquete de 272.4 mdp en Judicatura de Norma Piña

La Jornada -
Ciudad de México. En su penúltimo año de funciones y cuando era encabezado por Norma Piña Hernández, entonces presidenta de la Suprema Corte de...

Pese al alto el fuego, el hambre persiste en la franja de Gaza

La Jornada -
Ginebra. El hambre no disminuyó desde que entró en vigor el alto el fuego entre Hamas e Israel, que entró en vigor la semana...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025