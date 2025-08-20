Miércoles, agosto 20, 2025
Vagón de Tren Maya no descarriló, se desvió aguja en cambio de vía: Lozano. Foto ES IMAGEN
La Jornada

Ciudad de México. El director general del Tren Maya, general Óscar David Lozano, informó que no hubo descarrilamiento de un vagón en la estación Izamal, en Yucatán, sino un desvío de aguja derivado de una anomalía en el cambio de vía.

Dijo que reportaron a la Fiscalía General de la República (FGR) para abrir una carpeta de investigación del  incidente. Desde anoche,  peritos evalúan  los daños y verifican  las causas del percance de vía, lo que es necesario para el seguro. 

Una vez que se determinen las causas, “se van a establecer acciones correctivas para garantizar la seguridad de las personas y también de las operaciones”, afirmó.

En la mañanera del pueblo, explicó que todos los pasajeros de los trenes 304 y 307 involucrados en este percance se encuentran bien.

“La seguridad de cada persona que viaja con nosotros es y seguirá siendo nuestra prioridad absoluta”, afirmó.

Detalló que en la vía cuatro de la estación Izamal, el Tren 304, procedente de Cancún, sufrió intempestivamente un  cambio en uno de sus bogies, lo que provocó que cambiara de posición completamente y saliera de la vía, pero “no es un descarrilamiento” y eso provocó que “al salirse, quedará ligeramente recostado en el Tren 307”, que estaba estacionado.

Es decir, subrayó, “es una anomalía que tenemos que analizar porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario”.

Resaltó que el coche número cuatro del Tren 304 quedó sobre la vía dos, sin salir de la vía.

Precisó que inmediatamente después del incidente aplicaron  los protocolos de seguridad. “La maquinista, al sentir el jalón de desacople de la vía, aplica el freno de emergencia como está previsto, éste funciona y el tren se detiene”.

Indicó que los pasajeros no tuvieron afectaciones ni lesiones. “Personal a bordo del Tren Maya y la Guardia Nacional están capacitados para atender situaciones de crisis. Ellos se encargaron de bajar y evacuar a todos los pasajeros”.

El militar manifestó que no hubo afectaciones en servicios y corridas del día por ese incidente.

