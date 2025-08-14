Turismo extranjero aumentó 7.3% interanual en primer semestre de 2025

Entre enero y junio del presente año, la llegada de turistas internacionales fue de 23.4 millones, es decir, 7.3 por ciento más que en el mismo periodo de 2024, explicó este jueves Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo.

“Como que las alertas esas que saca Estados Unidos no tienen mucho impacto que digamos”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al referirse a estas estadísticas. “Como bien dice Josefina, México está de moda”, añadió.

La Secretaria de Turismo recalcó que hay un aumento del 2.4 por ciento de turistas estadounidenses, y tan solo en junio arribaron más de 1.2 millones turistas del país vecino, y un acumulado de 7.3 millones de enero a junio.

De igual forma, “hay un aumento muy considerable” en el turismo canadiense de 11.8 por ciento, y suman 1.6 millones de visitantes de ese país.

En tanto, la conexión aérea entre México y Estados Unidos alcanzó 4.6 millones de asientos programados; un aumento de 5.5 por ciento en ese lapso. La ruta es el segundo flujo binacional más activo en el mundo, sólo por debajo del de España y Reino Unido.

Al acudir a la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la funcionaria federal explicó que, a la par, la llegada de visitantes internacionales (que es un indicador distinto al del turismo, ya que en éste último los viajeros pernoctaron en territorio nacional), fue de de 47.4 millones, en el mismo periodo de enero a junio. Representa 13.8 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

El gasto que han hecho los visitantes fue de 16 mil 681 millones de dólares en ese periodo, lo cual también aumentó en 6.3 por ciento.

Al desglosar los indicadores, Rodríguez Zamora destacó que el arribo de mujeres se incrementó en 1.8 por ciento y la llegada en cruceros a los puertos en el país fue de 5.7 millones, que implica un incremento de 9.6 por ciento.

Entre los primeros seis meses del año, 94.5 millones de pasajeros llegaron a los distintos aeropuertos de México. El más activo fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con 21.6 millones de pasajeros, seguido del de Cancún, con 15.6 millones.

