Se enfrentan ‘Alito’ Moreno y Fernández Noroña en el Senado

La Comisión Permanente cerró trabajos en medio de una trifulca, toda vez que el senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, subió a tribuna mientras se escuchaba el himno nacional y agredió al presidente de ese órgano del Congreso Gerardo Fernández Noroña, quién trató de contenerlo y terminaron a golpes.

Moreno siguió tirando golpes y se le unió a ello el diputado priista Carlos Castillo, quién golpeó y tiró a un fotógrafo de comunicación social de la presidencia de la Permanente. En medio estaba la vicepresidenta de la mesa directiva Dolores Padierna, que tuvo que hacerse a un lado para evitar ser golpeada también.

Noroña se retiró, pero “Alito” lo siguió y le pegó en la espalda.

Fue el final de una sesión caracterizada por los insultos y descalificaciones, sobre todo de legisladores de PRI y PAN , que defendieron a la senadora Lili Téllez, a quien desde la 4T reprocharon que haya pedido desde un medio extranjero, la intervención militar de Estados Unidos en México.

El debate se prolongó por casi tres horas y cuando la sesión se iba ya a clausurar “Alito” subió a tribuna y en cuanto concluyó el himno nacional, comenzó a reclamarle a Fernández Noroña, según dijo luego porque ya no hubo otras ronda de oradores.

En conferencia de prensa, Moreno Cárdenas aseguró que todo fue en defensa de la senadora Lily Téllez, a quien, según él, desde Morena se le ha agredido por ejercer su libertad de expresión.

Esa fue la tónica durante esta que es la última sesión de la Permanente, toda vez que panistas y priistas cobijaron a la panista, quien desde el pleno refrendó que está a favor de la intervención de Estados Unidos, y no dejó de calificar a los legisladores de Morena de narco políticos, y al final hasta narcosatánicos.

En tanto, diputados y senadores de la 4T le dejaron claro que incurre traición a la patria, al solicitar la intervención de un gobierno extranjero, en asuntos que son exclusivos del país.

Téllez confrontó incluso con el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, al que acusó también de estar involucrado en el narcotráfico.

Desde tribuna, Rubén Moreira también se dirigió al tabasqueño, a quien le dijo, “cabrón narco”.

Ello, entre coros de vendepatrias vende patrias de la mayoría de la 4T.

Al final, en conferencia de prensa, Alito alardeó de su actuación y amenazó que igual será el próximo primero de septiembre. “Nos vemos” ese día, “en la Cámara de Diputados.