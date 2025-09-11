Jueves, septiembre 11, 2025
Transportadora Silza asumirá responsabilidad por explosión en Iztapalapa

Transportadora Silza asumirá responsabilidad por explosión en Iztapalapa. Foto OBTURADOR MX
La Jornada

Ciudad de México. Transportadora Silza, propietaria de la pipa que explotó en el puente de la Concordia, en Iztapalapa, se hará responsable de los daños humanos y materiales, informó en un comunicado.

La firma, que pertenece a Grupo Toma, negó que no cuenta con las pólizas vigentes de seguros como señaló la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).

“Sí contamos con pólizas de seguro vigentes. Transportadora Silza cuenta con las pólizas de seguro obligatorias conforme a la legislación vigente, incluyendo seguro de responsabilidad civil y seguro por daño ambiental, entre otras coberturas específicas para el transporte de materiales peligrosos”, señaló.

La empresa propietaria de la pipa que causó lesiones a más de 90 personas que se encontraban en la zona la tarde del miércoles 10 de septiembre, indicó que por lo anterior se hará responsable, a través de las aseguradoras correspondientes, de los daños humanos, sociales y materiales.

De acuerdo con la firma, activó tres pólizas de seguro con las que cuenta el tracto camión involucrado, para hacer frente a las necesidades que requiere este caso.

Las pólizas referidas son Póliza de Responsabilidad Civil por el uso y manejo de Gas L.P., con vigencia del 10 de noviembre del 2024 al 10 de noviembre del 2025, contratada con Chubb Seguros México S.A., la cual incluye daños a terceros, daño moral y daños ecológicos.

La Póliza de seguro con Qualitas, con vigencia de 15 de diciembre de 2024 a 15 de diciembre de 2025, por conceptos de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros.

Póliza de Responsabilidad Civil de Transportistas con AXXA, la cual tiene vigencia del 30 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2025.

Acotó que también se encuentra colaborando “manera plena y transparente con las autoridades locales y federales, así como con los cuerpos de protección civil y peritaje, para el esclarecimiento de los hechos y el cumplimiento puntual de nuestras obligaciones legales”.

La empresa reiteró su “profundo pesar por este trágico suceso” y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Previamente, la empresa también manifestó preocupación por el estado de salud del conductor del vehículo siniestrado, así como por las víctimas.

