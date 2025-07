Teresa Reyes dejará la Comisión Nacional de Búsqueda al concluir agosto

Ciudad de México. Tras un año y 10 meses como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún dejará su cargo el próximo 31 de agosto, informó la Secretaría de Gobernación (SG).

La salida de la aún comisionada es una demanda de diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas.

En el segundo foro que encabezó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el marco de la reforma a la ley en materia de desaparición y búsqueda, el colectivo Todas Somos Iguales, de la Ciudad de México y Nuevo León, criticó el perfil de Reyes Sahagún. “Carece de empatía, no es una persona que tenga sensibilidad con las familias, no está preparada para el cargo y no tiene los conocimientos básicos”, señaló en aquel momento.

En un comunicado, la SG indicó que la siguiente semana publicará las bases para la consulta pública que permitirá designar a la nueva titular de la CNB.

La decisión ocurre tras la renuncia de la actual comisionada nacional, Reyes Sahagún, sostuvo.

Detalló que en estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 51 y 52 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la consulta estará dirigida a colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en desaparición forzada y búsqueda de personas.

La SG garantizó un proceso “abierto, transparente y con amplia participación de los sectores involucrados, a fin de recibir propuestas de candidaturas que fortalezcan la labor de búsqueda”.

