Lunes, octubre 13, 2025
Suman 64 fallecidos y 65 desaparecidos por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

El número de personas fallecidas por las intensas lluvias reportadas hace unos días subió a 64, informó el gobierno federal. 
El municipio de Álamo continúa inundado y sin recibir ayuda de las autoridades. Habitantes de distintos estados les llevan comida y ropa. No cuentan con luz ni servicio telefónico. Foto Alfredo Domínguez
La Jornada

Ciudad de México. El número de personas fallecidas a causa de las afectaciones por las intensas lluvias reportadas hace unos días subió a 64, informó el gobierno federal. 

Durante la mañanera presidencial, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, señaló que el mayor número de muertes se reportó en Veracruz, con 29; en Hidalgo se han registrado 21 personas muertas; 13 en Puebla; una en Querétaro; mientras en San Luis Potosí no se registran hasta el momento personal fallecidas. 

Asimismo, refirió que el número de personas no localizadas en tres de los cinco estados afectados suma por el momento 65.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en una conexión a distancia, la coordinadora de Protección Civil indicó que la intensidad de las tormentas se dieron entre el 6 y 9 de octubre. 

Al presentar el reporte de los daños, indicó que en Veracruz hay 40 municipios en total afectados, de los cuales 22 tienen los mayores impactos. En esa entidad se reportan hasta ahora 18 personas no localizadas. 

En el estado de Hidalgo, agregó la funcionaria, son 28 municipios total afectados, de los cuales 23 con mayores efectos. Suman hasta ahora 43 personas desaparecidas. 

En Puebla son 23 municipios afectados, de los cuales 17 tienen mayor afectación. Lamentablemente se reportan cuatro casos de habitantes no localizados. 

 

En Querétaro, otra de las entidades impactadas por las recientes lluvias, hay ocho municipios con afectaciones, dos de ellos con efectos mayores. No se reportan por ahora personas desaparecidas. 

En tanto que en San Luis Potosí, dijo Velázquez, el número de municipios afectados alcanza 12, de los cuales dos tienen efectos más fuertes. No hay registro de muertes ni desaparecidos. 

“Todos los reportes (de muertes) son confirmados y soportados por las carpetas levantadas en cada una de las fiscalías de los estados. Todos los familiares de las personas fallecidas tienen el cobijo y acompañamiento de los gobiernos de los estados, de la Federación y de los municipios. Nadie quedará desamparado”, señaló la funcionaria. 

