Sube a 6 la cifra de muertos por explosión de pipa con gas: Myriam Urzúa

Ciudad de México. Dos personas más murieron a consecuencia de las heridas sufridas por la explosión de una pipa con gas en Iztapalapa, lo que eleva a seis muertos el balance de este accidente ocurrido el miércoles, informaron este jueves autoridades locales.

“Tenemos dos personas fallecidas adicionales”, dijo Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, durante una entrevista y que detalló que de los 90 heridos hay 23 en “estado crítico”.

El vehículo, que transportaba miles de litros de gas, estalló tras volcar bajo un puente en Iztapalapa.