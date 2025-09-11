Jueves, septiembre 11, 2025
Sube a 6 la cifra de muertos por explosión de pipa con gas: Myriam Urzúa

Dos personas más murieron por la explosión de una pipa con gas en Iztapalapa, lo que eleva a seis muertos el balance de este accidente.
La cifra de muertos por la explosión de una pipa con gas LP en el puente de La Concordia se elevó a seis tras la muerte de dos personas más. La imagen, del 10 de septiembre de 2025. Foto Víctor Camacho
La Jornada

Ciudad de México. Dos personas más murieron a consecuencia de las heridas sufridas por la explosión de una pipa con gas en Iztapalapa, lo que eleva a seis muertos el balance de este accidente ocurrido el miércoles, informaron este jueves autoridades locales.

“Tenemos dos personas fallecidas adicionales”, dijo Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, durante una entrevista y que detalló que de los 90 heridos hay 23 en “estado crítico”.

El vehículo, que transportaba miles de litros de gas, estalló tras volcar bajo un puente en Iztapalapa.

Transportadora Silza asumirá responsabilidad por explosión en Iztapalapa

Ciudad de México. Transportadora Silza, propietaria de la pipa que explotó en el puente de la Concordia, en Iztapalapa, se hará responsable de los...
Bautismo de fuego contra nuevo primer ministro francés; protestas dejan 250 detenidos

Ap París. Manifestantes bloquearon carreteras, provocaron incendios y enfrentaron ráfagas de gas lacrimógeno de la policía este miércoles en París y en otras partes de Francia,...

Difunden lista de heridos por explosión de pipa de gas LP en Iztapalapa, Ciudad de México

Alrededor de las 14:20 horas de este miércoles se registró la explosión de una pipa que transportaba aproximadamente 49 mil litros de gas LP...

Asciende a 57 el número de heridos por explosión de pipa, 19 de ellos graves: Clara Brugada

Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada informó esta tarde que a consecuencia de la explosión de una pipa, resultaron 57 personas...

