Sólo 27 de las 76 personas postuladas para CNB cumplen con requisitos: SG

Ciudad de México. La secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que sólo 27 de las 76 personas que fueron postuladas para buscar la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), cumplieron con los requisitos de ley.

Sin embargo, serán sujetos a entrevistas públicas para conocer su experiencia y planes de trabajo. Posteriormente se emitirá un dictamen con los perfiles más idóneos, que serán presentados el próximo 10 de septiembre a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien finalmente designará a la persona titular de la CNB.

“Serán llamados a entrevistas, a fin de conocer su experiencia, su visión y su plan de trabajo”, indicó la funcionaria federal.

En conferencia de prensa, detalló que del 28 al 30 de agosto se recibirán los comentarios de colectivos de personas desaparecidas, organizaciones y personas expertas.

Un día después y hasta el 9 de septiembre, iniciará la comparecencia de cada uno de los 27 aspirantes; las entrevistas se harán públicas a través del micrositio habilitado por la Segob https://basescnb.segob.gob.mx/

“Quien vaya asumir esta gran responsabilidad y labor deberá estar consciente que es para servir y también por cierto que no hay horarios (en este tema). Los servidores públicos se tienen que poner las pilas, estar a la altura de lo que pide la población y la presidenta Claudia Sheinbaum”, enfatizó.

Entre las aspirantes que superaron esta primera fase está Javier Ignacio Díaz Ballesteros, de quien familiares de víctimas advirtieron un “conflicto de interés” al tener “un puesto activo de dirección” en la CNB.

Al respecto, la titular de Segob precisó que en la convocatoria no se prohíbe ser funcionario para ser postulado y afirmó la asignación de quien encabezará la CNB “no será en lo oscurito”.

“Nosotros lo que queremos es sacar el mejor perfil y las preguntas, las entrevistas serán públicas; va a quedar a consideración de todos los colectivos y del público en general si tienen o no el suficiente conocimiento para estar”, enfatizó Rodríguez.

En su oportunidad, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina, recordó los requisitos para la postulación y llamó a los finalistas a alistarse para las comparecencias.

Detalló que los 27 perfiles que superaron esta primera fase, 11 son mujeres y 16 hombres, los cuales derivan de más de mil 200 registros.

Quienes cubrieron con los requisitos establecidos en las bases y conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas se encuentran:

Alan Eduardo Herrera Valadez, Ana Bertha Vázquez Reyna, Armando Hernández Cruz, Arturo Saúl Vargas Rivas, Carlos Treviño Vives, Claudia Téllez Bonilla, Diana Laura Cano Tapia, Everardo Noe Ramírez García, Gonzalo Morales Hernández, Hermilo de Jesús Lares Contreras, Janeth Martínez Mondragón, Javier Ignacio Díaz Ballesteros, José Luis González Olivarria y José Manuel Guzmán Amador.

También figuran Juan Enrique Rivera Reyes, Leobardo Aguilar Orihuela, Leonardo René Trujillo Díaz, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Luis Javier Cervantes Gómez, María del Carmen Carabarin Trujillo, María Mercedes Pascual Guzmán, María Sol Berenice Salgado Ambros, Martha Lidia Pérez Gumecindo, Oswaldo Antonio Chávez Wiarco, Raúl Alberto Molina Pereyra, Sonia Perea Trejo y Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez.

