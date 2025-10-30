SICT: Transporte de EU restringe nuevas rutas desde el AIFA y el AICM hasta nuevo aviso

Ciudad de México. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), informó que una de las dos órdenes ejecutivas emitidas por del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DoT, por sus siglas en inglés) ayer martes, no permitirá la solicitud de nuevas rutas o incrementos de frecuencias desde del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), o del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), hasta nuevo aviso.

A su vez, informó que la segunda orden del DoT advierte la posibilidad de prohibir los permisos de las aerolíneas mexicanas para el transporte de carga combinada en vuelos de pasajeros entre el AICM y los Estados Unidos. “Con relación a esta orden, el DoT concede 14 días, es decir al 11 de noviembre de 2025 para comentarios y siete días adicionales, al 18 de noviembre de 2025, para réplicas”, precisó la SICT.

“En caso de que se confirme y la orden sea final, la prohibición entrará en vigor 108 días hábiles posteriores a esa fecha”, detalló la SICT.

En un comunicado, dijo que se continuará con las mesas de trabajo de manera coordinada con los actores involucrados para asegurar que las decisiones adoptadas se traduzcan en beneficios tangibles para los pasajeros y en un crecimiento sostenible para la industria aérea.

“Se han llevado a cabo acciones en las que se busca privilegiar la seguridad y operación del Sistema Aeronáutico Mexicano en apego al Acuerdo Bilateral y con respeto a la Soberanía Nacional”. “El gobierno de México reafirma su compromiso con una aviación segura, eficiente y competitiva, que responda a las necesidades de los usuarios, promueva el desarrollo del sector y fortalezca la conectividad internacional”, expresó.