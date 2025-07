Sheinbaum respalda a periodistas tras dichos misóginos de Ricardo Salinas Pliego

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que los comentarios “misóginos” del dueño de Tv Azteca, Ricardo Salinas Pliego, contra varias periodistas pretenden desviar la atención del adeudo de 74 mil millones de pesos que tiene con el fisco.

Frente a los ataques del empresario, la mandataria expresó su solidaridad con las periodistas Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser, quienes han sido víctimas de comentarios y calificativos en la red social X de parte del presidente de Grupo Salinas.

Llamó a no dejarse presionar por el hecho que desde la televisora del empresario haya contenidos en contra de algunas personas, pues “cada vez los ven menos, están perdiendo rating”, y hasta ironizó que seguramente mientras ella daba estos argumentos, Salinas Pliego estaría tuiteando.

“Toda mi solidaridad a Sabina, a Vanessa e incluso Denise Dresser, que miren que no coincidimos en casi nada, pero no se puede llamar a una mujer de la manera en que esta persona se dirige, con una misoginia, un machismo terrible”.

También puedes ver: Grupo Salinas aún debe 74 mil mdp, ningún tribunal le ha dado la razón: CSP

La jefa del Ejecutivo subrayó que el objetivo del empresario es desviar el debate en torno a su adeudo millonario a la hacienda pública.

“¿Qué es lo que está en el fondo? Que no quiere que hablen de lo que le debe al pueblo de México. Le busca por aquí, por allá, que él va a combatir a la 4T, a la presidenta, pues sí, pero debe 74 mil millones de pesos”.

Es de mencionar que el tamaño de la deuda es una cifra equivalente a lo que se destinará este sexenio (75 mil millones de pesos) para mejorar las condiciones de vida de 10 millones de habitantes en diez municipios del oriente de la Ciudad de México.

En la mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que no deseaba dar a conocer los mensajes de Salinas Pliego contra las periodistas.

“Pero de todas maneras hay que mencionarlo, ni quiero poner aquí sus publicaciones en X, pero particularmente a Sabina, Vanessa y Denise, que miren hay muchas cosas que no estamos de acuerdo, pero hay que condenar cuando se dirige particularmente a las mujeres”.

“Ya lo vivió Citlalli (Hernández, secretaria de las Mujeres) también, de esta manera (atacada por Salinas Pliego), y tiene que ser un asunto social, no sólo de la presidenta, porque no puede ser la manera en que se dirige a periodistas, coincidamos con ellas o no, o a cualquier mujer ¡eh! Pero particularmente a periodistas”, enfatizó la mandataria.

Llamó a alcaldes y otros actores políticos a no dejarse presionar por el empresario por el hecho que en su televisora haya contenidos en contra. “Habla mal de la presidenta, de la 4T y de mucha gente, incluso los que no son de la 4T pero que lo critican. ¿Qué es lo que buscan? Presionar. No pasa nada que hablen todo el día mal de la presidenta en Tv Azteca, cada vez los ven menos, están perdiendo rating. Ahorita de seguro está ya tuiteando”.

“Cuando uno tiene principios, sabe que lo que está haciendo está bien y que la defensa son los principios, ahora sí que la Constitución y el pueblo, con honestidad, la autoridad moral no se compra en la esquina ni en ninguna tienda, esa se construye todos los días, no tiene precio”.

Te puede interesar: Nueva SCJN resolverá sobre impuestos pendientes de Elektra y Tv Azteca