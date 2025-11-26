Sheinbaum pide respeto para Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Manzo

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió sensibilidad, solidaridad y respeto para Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, y viuda de Carlos Manzo, edil de ese municipio asesinado el pasado 1 de noviembre.

Esto, tras los dichos del senador morenista Gerardo Fernández Noroña quien afirmó que “la ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo”, esto después que Quiroz pidió se investigue a Raúl Morón y Leonel Godoy por el homicidio de su esposo.

Puedes consultar: Grecia Quiroz pide al gobierno federal voltear a ver a Uruapan y frenar violencia en la región

En la mañanera de este miércoles en Palacio Nacional se pidió la opinión de la mandataria federal en torno a las declaraciones del legislador de su partido, a lo que también llamó a que la parte política se atienda en su momento.

“Creo primero, en estos casos hay que ser muy… Hay que respetar primero. O sea, la esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, no está pasando por un momento fácil, acaba de perder a su esposo. En esa parte tiene que haber una sensibilidad, para empezar”.

Agregó que en caso del debate político, “ya es otro tema, creo que todo a su tiempo, todo a su debido tiempo. Hay que ser solidario en este momento, estés de acuerdo o no. Es mi opinión, y para lo político ya habrá otros momentos”.

Interrogada también sobre la detención de varios integrantes del equipo del primer círculo de escoltas de Manzo, la jefa del Ejecutivo prefirió no externar un punto de vista.