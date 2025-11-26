Miércoles, noviembre 26, 2025
Sheinbaum pide respeto para Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Manzo

Claudia Sheinbaum pidió sensibilidad, solidaridad y respeto para Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, y viuda de Carlos Manzo.
La alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz. Foto Cuartoscuro / archivo
La Jornada

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió sensibilidad, solidaridad y respeto para Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, y viuda de Carlos Manzo, edil de ese municipio asesinado el pasado 1 de noviembre.

Esto, tras los dichos del senador morenista Gerardo Fernández Noroña quien afirmó que “la ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo”, esto después que Quiroz pidió se investigue a Raúl Morón y Leonel Godoy por el homicidio de su esposo.

Puedes consultar: Grecia Quiroz pide al gobierno federal voltear a ver a Uruapan y frenar violencia en la región

En la mañanera de este miércoles en Palacio Nacional se pidió la opinión de la mandataria federal en torno a las declaraciones del legislador de su partido, a lo que también llamó a que la parte política se atienda en su momento.

“Creo primero, en estos casos hay que ser muy… Hay que respetar primero. O sea, la esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, no está pasando por un momento fácil, acaba de perder a su esposo. En esa parte tiene que haber una sensibilidad, para empezar”.

Leer también: Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo exige redireccionar Operación Paricutín

Agregó que en caso del debate político, “ya es otro tema, creo que todo a su tiempo, todo a su debido tiempo. Hay que ser solidario en este momento, estés de acuerdo o no. Es mi opinión, y para lo político ya habrá otros momentos”.

Interrogada también sobre la detención de varios integrantes del equipo del primer círculo de escoltas de Manzo, la jefa del Ejecutivo prefirió no externar un punto de vista.

“Tiene que contestarlo el gabinete de seguridad o la fiscalía de Michoacán que hizo las detenciones o directamente el gabinete de seguridad que está colaborando, sobre el avance de casos tan relevantes como el de Carlos Manzo”.

Continua leyendo: Detienen a 'El Pelón', el hombre que reclutó a jóvenes implicados en homicidio de Carlos Manzo

México, el tercer país con mayor cantidad de jets privados en el mundo: casi 2 mil

La Jornada -
México se encuentra entre los tres países con un mayor número de jets privados, con casi 2 mil, lo que refleja una industria que...
Nacional

Supercomputadora mexicana tendrá inversión de 6 mil mdp; pertenecerá al país

La Jornada -
Ciudad de México. Coatlicue, la supercomputadora mexicana, estará en operación en dos años y tendrá una capacidad de 314 mil billones de operaciones por...

Detienen a “El Pelón”, el hombre que reclutó a jóvenes implicados en homicidio de Carlos Manzo

La Jornada -
César Arellano e Iván Saldaña Michoacán. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció en sus redes sociales...

Ejecutan a Juan Carlos Mezhua, ex alcalde y líder social de Zongolica, Veracruz

La Jornada -
Veracruz, Ver.- Juan Carlos Mezhua Campos, exalcalde y líder social en la sierra de Zongolica, municipio del centro del estado de Veracruz, fue asesinado la...

Detienen a 7 escoltas de Carlos Manzo

La Jornada -
Michoacán.-Autoridades federales y estatales detuvieron a siete escoltas del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el pasado 1 de noviembre, informó la...

