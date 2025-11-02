Sheinbaum convoca a Gabinete de Seguridad a reunión de última hora tras violencia en Michoacán

Ciudad de México. Los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México fueron convocados este domingo, de último momento, a una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras los hechos de violencia de un día anterior en Michoacán por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del limonero Alejandro Torres Mora, sobrino del ex líder de autodefensas Hipólito Mora.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó este domingo a las 7:34 horas, en redes sociales, sobre la reunión a la que fueron citados con Sheinbaum Pardo, a las 9 horas.

“Fuimos convocados por la Presidenta @Claudiashein a @GabSeguridadMX hoy a las 0900 hrs. @SEGOB_mx @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico @GN_MEXICO_”, publicó el secretario.

Ayer, el Gabinete de Seguridad federal informó por la misma vía que: “Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida.

“Las autoridades del @GobMichoacan y del Gabinete de Seguridad resguardan la zona y mantienen los patrullajes de supervisión para garantizar la seguridad de la población. Este crimen no quedará impune”.

