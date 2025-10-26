Domingo, octubre 26, 2025
Nacional

Sheinbaum anuncia hospital oncológico y estrategia contra cáncer de mama

La Jornada

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en diciembre se inaugurará el primer hospital oncológico La Pastora, en la Ciudad de México, que tendrá una inversión de 8 mil millones de pesos.

En el marco del mes para concientizar sobre la importancia de la prevención de cáncer de mama, la mandataria publicó esta mañana un video en redes sociales en el que resaltó que con el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama se tendrá un acceso gratuito a estudios, diagnóstico y tratamiento para todas las mujeres con el propósito de salvar vidas.

“Octubre es el mes para concientizar sobre la importancia de la autoexploración y la atención temprana. Presentamos el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, que consiste en acceso gratuito a estudios, diagnóstico y tratamiento para todas las mujeres; el propósito es salvar vidas”, señaló.

Recordó que el 19 de octubre es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. 

“El mes de octubre se utiliza en general en muchos países del mundo y también en México para informar sobre cómo prevenir y cómo tener una atención temprana en caso de tener un padecimiento como este. Hoy en México muere una mujer cada hora por cáncer de mama que pudiera haberse evitado por la atención temprana”, apuntó.

Puntualizó que como parte de la estrategia de atención contra esta enfermedad, se adquirirán mil nuevos mastógrafos más para el país. 

“Eso entre 2026 y 2027. Ahora, ¿quién los va a interpretar? Bueno, va a haber 20 centros en distintos lugares del país a donde le van a llegar las imágenes para poder interpretar estas mastografías y que pueda llegar la información muy rápida a la mujer en caso de tener algún riesgo. Vamos a poner un centro de atención oncológica para las mujeres en cada entidad de la República”.

Explicó que no solamente se hará la biopsia sino también el análisis para poder evitar llegar a un resultado fatal.

“El primero lo vamos a inaugurar en la Ciudad de México este diciembre en lo que era anteriormente el Hospital de la Pastora y va a ser el primer centro de atención oncológica para la mujer. Este es un proyecto de dos años que va a costar 8 mil millones de pesos. Es un antes y un después en la atención del cáncer de mama. Y eso es el sistema universal de salud pública que estamos construyendo en México”, mencionó.

