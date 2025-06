Severos daños en Puerto Escondido; pescadores piden ayuda a las autoridades

Puerto Escondido, Oax. Prestadores de servicios de Puerto Escondido laboran, la mañana de este jueves, en la bahía Principal de este sitio donde el huracán Erick dejó severos daños. Los pescadores piden la ayuda del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los pescadores señalan que desde finales de la década de los 90, cuando entró Paulina, no habían recibido un huracán tan fuerte en esta zona y que pegara en la bahía principal. Junto con prestadores de servicios turísticos a pie de playa realizan labores de limpieza y rescate de sus propiedades, dañadas por los fuertes vientos y marejadas.

El director de Protección Civil municipal de Santa María Colotepec señaló que todavía no hay reportes de daños porque está caída la red celular; no hay comunicación, todavía no hay reportes de pérdidas humanas o comunidades incomunicadas por la crecida de los ríos.

En la bahía principal se observa cómo varios pescadores rescatan lo poco que les queda de las lanchas, los motores los señalan como pérdida total.

Lluvias constantes y oleaje elevado se registran en Puerto Escondido, luego de que el huracán Erick tocara tierra a las 5:30 de la mañana en Pinotepa Nacional, en la Costa de Oaxaca.