Senado impugnará ante TEPJF a veintena de candidatos al PJ por presuntos nexos con narcotráfico

El Senado impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una veintena de candidatos a juzgadores presuntamente ligados al narcotráfico, informó el presidente de esta cámara, Gerardo Fernández Noroña.

Explicó que se trata de personas que no son idóneas para ocupar alguna plaza judicial. Por ejemplo, si públicamente se sabe que alguien es defensor de narcotraficantes, no debe participar, y lo mismo sucede con quien permanentemente libera narcotraficantes por medio de amparos.

En conferencia de prensa, subrayó que no son más de una veintena de candidatos que no cumplen con el requisito de probidad, pero evito dar sus nombres para que no haya señalamientos de que está llamado a no votar por ellos.

Fernández Noroña resaltó que aportarán las pruebas y si el Tribunal Electoral dice que no son elegibles, los retirará. Pero enfatizó que ello debe suceder antes de que se realice la elección del primero de junio.

También apuntó que no es pretexto para no retirarlos el que ya están impresas las boletas electorales. El nombre se puede quedar en la papeleta, pero la candidatura se puede retirar. “Estamos en tiempo de corregir”, insistió.

El morenista resaltó que los Comités de Evaluación hicieron su trabajo al evaluar la idoneidad de los candidatos, aunque reconoció que se pudieron haber cometido algunos errores.