Se generaron 198 mil 454 empleos en octubre: IMSS

Ciudad de México. En el mes de octubre se crearon 198 mil 454 empleos formales en el país, con lo que el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llegó a 22 millones 639 mil 50. Esta cifra es la segunda más alta en los últimos diez años, informó el director del organismo Zoé Robledo Aburto.

El funcionario participó esta mañana en la conferencia en Palacio Nacional, donde presentó los datos actualizados sobre la situación del empleo formal. Dijo que en lo que va del año ha habido 400 mil 671 nuevos puestos laborales, equivalente a un crecimiento de 1.8 por ciento.

Dijo que las cifras todavía no reflejan las contrataciones a través de plataformas digitales, por lo que podría ser mayor el crecimiento del empleo.

Del total de personas inscritas en el IMSS, 9 millones 195 mil 810 son mujeres, esto es 40.6 por ciento y sólo en 2025, cien mil puestos han sido ocupados por este sector de la población.

Robledo también comentó que el salario básico de cotización se ubicó en octubre, en 623.5 pesos diarios, lo que representa un aumento de 43 pesos, 7.4 por ciento más, en los últimos 12 meses.

Te puede interesar: La ocupación laboral en México aumentó en 744.9 mil puestos de trabajo