Jueves, agosto 7, 2025
NoticiasNacional

SCJN “cierra ciclo con racismo”, dice Sheinbaum al condenar amparo a Córdova

SCJN
SCJN "cierra ciclo con racismo", dice Sheinbaum al condenar amparo a Córdova
La Jornada

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la última resolución de una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que otorgó un amparo al ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova para excluir una referencia a unas afirmaciones que realizó y que se incluyeron en los libros de texto, como expresión indebida de racismo. “Desde mi punto de vista esta Corte se va a caracterizar por liberar delincuentes, usurpar funciones del Poder Legislativo y cierra su ciclo con el racismo, una acción que promueve el racismo”.

Sin mediar pregunta la mandataria expresó su discrepancia con esta resolución: “Dicen que es para la protección de la persona pero era un servidor público. Es muy importante que en los libros de texto del país quede claro que no puede haber en México ni racismo ni clasismo y que una autoridad que representa a la institución no debe nunca dirigirse a otra persona con discriminación en particular de esta forma burlona ofensiva”, siendo el presidente de una institución cuya función es defender la democracia.

Aseveró que esta Corte no abordó temas importantes como la evasión de impuestos, pero sí resolvieron este recurso relativo a los libros de texto. Adelantó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal va a analizar si hay posibilidad de interponer algún recurso y estimó que los efectos de esta decisión, retirar la referencia a Córdova en los libros de texto, se apliquen hasta el próximo año porque este año ya se están distribuyendo los libros de texto, pero esto también lo van a analizar en la Consejería Jurídica.

En la conferencia difundió en dos ocasiones el audio de la conversación de Córdova con el entonces secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, donde se mofa de la forma de hablar de un representante de los pueblos indígenas.

Aseguró que esto refleja las razones por las cuales se reformó al Poder Judicial. “Esto se tiene que seguir recordando. Lo primero que debería haber habido era una disculpa pública. No la hubo porque defiende su punto de vista, o sea mucha hipocresía, porque habla de democracia, de intolerancia a la crítica a la Presidenta porque es autoritaria. A la 4T porque nos dirige el autoritarismo, a pero esto si, pero eso no”.

También puedes ver: Corte ampara a Lorenzo Córdova contra mención en libros de texto; ordena a SEP reeditarlos

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

El caracol más pequeño del mundo vive en Coahuila; su concha mide 0.7 milímetros

La Jornada -
Saltillo, Coah. El caracol más pequeño del mundo vive en Coahuila, dentro de una cueva a 10 kilómetros de la capital de la Tierra...
Nacional

Desconfían mexicanos de productos ultraprocesados

La Jornada -
Ciudad de México. La desconfianza hacia productos ultraprocesados y alimentos, el actuar de las autoridades regulatorias y sanitarias, la presión por ser saludables, junto...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Nueva SCJN se instalará la noche del 1 de septiembre en sesión “republicana”: Aguilar Ortiz

La Jornada -
Andrea Becerril y Georgina Saldierna Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se instalará el próximo 1 de septiembre por la...

Policías en la ciudad de Puebla portarán cámaras corporales para vigilar su actuación: Armenta

Isaí Pérez Guarneros -
El gobernador Alejandro Armenta anunció este martes en rueda de prensa que se busca equipar con 3 mil 300 cámaras corporales a agentes de...

Conagua le pide a campesinos de Tepeaca y Tecamachalco donen agua para la capital; labriegos lo rechazan

Efraín Núñez -
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó este lunes una petición formal a asociaciones campesinas de Tepeaca para que “donen” volúmenes de agua. El...

Más noticias

El caracol más pequeño del mundo vive en Coahuila; su concha mide 0.7 milímetros

La Jornada -
Saltillo, Coah. El caracol más pequeño del mundo vive en Coahuila, dentro de una cueva a 10 kilómetros de la capital de la Tierra...

Desconfían mexicanos de productos ultraprocesados

La Jornada -
Ciudad de México. La desconfianza hacia productos ultraprocesados y alimentos, el actuar de las autoridades regulatorias y sanitarias, la presión por ser saludables, junto...

Ordena Trump levantar censo que excluya a migrantes irregulares

La Jornada -
Washington. El presidente Donald Trump ordenó este jueves un nuevo censo que excluya a los migrantes que se encuentren en Estados Unidos "ilegalmente", un...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025