Domingo, octubre 26, 2025
NoticiasNacional

Salinas Pliego pide se le actualice su deuda con el SAT; dice que pagará en 10 días

Salinas Pliego pide se le actualice su deuda con el SAT; dice que pagará en 10 días
Salinas Pliego pide se le actualice su deuda con el SAT; dice que pagará en 10 días. Foto CUARTOSCURO
La Jornada

El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que le proporcione una actualización de su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al tiempo que se comprometió públicamente a liquidarla “en menos de 10 días”.

El mensaje dirigido a la presidenta lo dio anoche durante un evento gratuito en la Arena Ciudad de México donde celebró su cumpleaños número 70 bajo el lema “Celebra los 70 del Tío Richie”, donde reunió a seguidores e invitados, entre ellos sus propios empleados.

“Queremos pagar. Hoy estamos publicando dos documentos: el primero un escrito de hace 10 días que le mandamos al SAT donde solicitamos que nos diga cuánto hay que pagar para poder liquidarlo en menos de 10 días”, dijo.

A la par, Grupo Salinas publicó en redes sociales una serie de documentos, entre ellos una carta que le mandó hace un año a la presidenta Claudia Sheinbaum. En ella, el empresario expone que su grupo está dispuesto a cubrir 7 mil 600 millones de pesos, cantidad derivada de resoluciones fiscales acumuladas desde 2006, y señala que en octubre de 2022 ya se efectuó un primer pago por 2 mil 700 millones.

Según el texto, esos compromisos habrían sido establecidos en un acuerdo alcanzado con funcionarios del anterior gobierno federal, en concreto con el ex procurador fiscal y ahora subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla. Dicho pacto que, según Grupo Salinas, no fue respetado.

La cifra que el empresario está “dispuesto” a pagar, está lejos de lo reclamado por el gobierno mexicano, incluso del monto del crédito real, según los mismos documentos divulgados por Grupo Salinas y atribuidos a cálculos del exprocurador, y que ascienden a 15 mil 660 millones de pesos.

Según lo detallado por Grisel Galeano, actual procuradora fiscal de la Federación, en una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, las deudas por impago de impuestos de las empresas de Salinas Pliego ascienden a 74 mil millones de pesos.  De ellos, 48 mil millones de pesos enfrentan su fase final de litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

También puedes ver: Notifica la Corte Suprema de NY a Salinas Pliego de multa por 21 mdd

Temas

Más noticias

Internacional

Lula da Silva se reúne con Trump en Malasia; le pide reducir aranceles

La Jornada -
Kuala Lumpur. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este domingo en Malasia con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva,...
Nacional

En condiciones de precariedad, 8 de cada 10 jóvenes que trabajan

La Jornada -
Ciudad de México. En la capital, ocho de cada 10 jóvenes de entre 15 y 29 años que trabajan lo hacen en condiciones de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Hay un déficit de 5 mil trabajadores en unidades del IMSS Bienestar en Puebla, advierte titular

Yadira Llaven Anzures -
En Puebla, hay un déficit de al menos 5 mil trabajadores para tener condiciones ideales en las 742 unidades médicas y 54 hospitales del IMSS Bienestar,...

Sheinbaum arriba a La Ceiba en su tercera visita a la Sierra Norte de Puebla, tras emergencia pluvial

Yadira Llaven Anzures -
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, regresó la tarde de este jueves a la Sierra Norte de Puebla para realizar su tercera visita...
00:01:57

Hay un déficit de 5 mil trabajadores en el sector salud de Puebla, advierte el coordinador de IMSS-Bienestar

Yadira Llaven Anzures -
En Puebla existe un déficit de 5 mil trabajadores para alcanzar condiciones ideales en las 742 unidades médicas y 54 hospitales del IMSS-Bienestar, reveló este jueves el...

Más noticias

Lula da Silva se reúne con Trump en Malasia; le pide reducir aranceles

La Jornada -
Kuala Lumpur. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este domingo en Malasia con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva,...

En condiciones de precariedad, 8 de cada 10 jóvenes que trabajan

La Jornada -
Ciudad de México. En la capital, ocho de cada 10 jóvenes de entre 15 y 29 años que trabajan lo hacen en condiciones de...

Con 3 mil universidades, China es ejemplo de excelencia educativa

La Jornada -
Pekín. China ha logrado un alto nivel en educación superior con sus más de 3 mil universidades –en su mayoría públicas–, cinco de las...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025