Salinas Pliego pide mesa de diálogo a Sheinbaum

Luego de ser exhibidas las deudas que Grupo Salinas tiene fuera de México, además de los pendientes que arrastra con el SAT, Ricardo Salinas Pliego pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum “una mesa de diálogo responsable” para pagar los impuestos que debe desde hace más de una década.

El dueño de Grupo Salinas, en medio de señalamientos por fondos de inversión extranjeros, AT&T y el Servicio de Administración Tributaria por no pagar sus adeudos y pretender congelarlos en litigios, pidió a la Presidenta “encontrar puntos de acuerdo y construir soluciones justas”.

“Le propongo, Presidente (sic) que su equipo y el mío se sienten en una mesa de negociación abierta, seria y transparente, donde podamos encontrar puntos de acuerdo y construir soluciones justas para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la ley”, escribió en X.

De acuerdo con cálculos del gobierno federal, Grupo Salinas debe 74 mil millones de pesos en impuestos, dado que el conglomerado tiene activos 32 litigios. Este monto resulta de las actualizaciones y recargos.

Salinas Pliego, quien ha mezclado su negativa a pagar los crédito fiscales que le reclama el SAT con arengas políticas en sus publicaciones de redes sociales, rogó a la Presidenta una mesa de trabajo y dejar de “perder tiempo en ataques personales”.

Leer también: Cuestiona la Presidenta amenaza del dueño de Elektra de demandarla en EU