Miércoles, septiembre 3, 2025
Reunión con Marco Rubio será muy cordial y en términos de colaboración: Sheinbaum
La Jornada

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que la reunión que sostendrá esta mañana con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, será muy cordial y productiva para avanzar en este entendimiento bilateral para la coordinación de acciones en materia de seguridad.

Anticipó que se realizará una presentación a Rubio sobre los logros y resultados de la estrategia Nacional de Seguridad en México. Insistió en que se acordarán términos de colaboración en el marco del respeto a las soberanías y la responsabilidad compartida.

A pregunta expresa sobre las declaraciones del jefe de la Casa Blanca sobre el poder de los cárteles del crimen organizado en México, Sheinbaum desestimó esta postura.

“No voy a entrar al debate de este tipo, respetamos mucho la buena relación entre México y Estados Unidos. No es verdad esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación. Le agradezco la buena mención que hizo de mi persona pero lo importante es que hemos logrado un entendimiento con Estados Unidos”.

“Lo importante es que hemos logrado el entendimiento con Estados Unidos. En el tema comercial queremos llegar a un mejor entendimiento. En el caso del gusano barrenador queremos que no sea subjetivo si se cierra o no la frontera, sino con indicadores técnicas; se sigue trabajando con aranceles; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está en Washington para conversar con el secretario de comercio estadounidense”.

Por otro lado, subrayó que ella abordará la temática de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, aunque formalmente se abordará principalmente la estrategia de seguridad. De igual modo, planteará algunas otros asuntos de la agenda bilateral como es la relación comercial, si bien formalmente no es un tema que le corresponda a Rubio.

“Va a haber una buena reunión, durante varios meses estuvimos preparando estos términos de la colaboración, queremos tener una buena relación entre México y Estados Unidos“. Sin embargo, cuestionó la postura de la oposición de desvirtuar los términos de una relación que no es la que corresponde a la realidad.

La reunión con Rubio se efectuará al término de la conferencia matutina en Palacio Nacional.

