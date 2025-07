Reducción de 50% en tráfico de fentanilo hacia EU de octubre a la fecha: Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que de octubre del año pasado —cuando tomó posesión— a la fecha hay una reducción de 50 por ciento en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos por parte de organizaciones del crimen organizado.

En la mañanera de este jueves, la mandataria resaltó que esa baja en el paso ilegal de esa sustancia es reconocido incluso por las propias autoridades estadounidenses.

“¿Qué quiere decir, eso? Que se incauta más fentanilo en México y ya no cruza a Estados Unidos. ¿A partir de qué? De toda la estrategia de seguridad, no tiene que ver con este grupo delictivo (Cártel de Sinaloa), sino con distintas acciones que se están haciendo, y no sólo es fentanilo, también metanfetaminas”, apuntó.

La jefa del Ejecutivo resaltó que en lo que va de su sexenio se han destruido mil 193 laboratorios de metanfetaminas en diversos puntos del territorio mexicano.

“Eso también ha implicado una afectación, se estima de alrededor de 43 mil millones de pesos al crimen organizado de las incautaciones, detenciones e incautaciones de armas de fuego”, planteó.

Esto, dijo, es parte del trabajo que realizan las autoridades mexicanas y también de la colaboración con Washington, que es fundamental que cumplan con su parte en la lucha contra el crimen organizado.

“Buscamos que del otro lado también hagan su parte, no sólo es parte del trabajo que hacemos de este lado, sino del trabajo que se tiene que hacer del otro lado de la distribución de drogas en las ciudades de Estados Unidos, la venta ilegal de fentanilo en las ciudades de Estados Unidos. Eso lo tienen que hacer ellos”.

Un año de la sustracción de ‘El Mayo’ Zambada

Asimismo, a pregunta sobre si la Casa Blanca ha dado información a México sobre la sustracción -contra su volunta- del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, la cual cumple un año mañana 25 de julio, la presidenta puntualizó:

“Seguimos insistiendo (en que den información), depende del gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo. Estamos de acuerdo con colaborar, coordinarnos, y hay buena colaboración y coordinación sin injerencismo, sin subordinación, pero siempre buscando la confianza mutua, porque tiene que haber confianza de ellos a nosotros y de nosotros a ellos, en lo que tiene que ver en seguridad y otros temas. Es una base fundamental del respeto a soberanías y acuerdo de coordinación y cooperación”.

