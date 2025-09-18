Jueves, septiembre 18, 2025
Recibe Sheinbaum al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la puerta de honor de Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum recibió al Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, quien realiza una visita de trabajo a nuestro país.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la ceremonia oficial de bienvenida al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Patio de Honor de Palacio Nacional, en la Cuidad de México, el 18 de septiembre de 2025. Foto Cristina Rodríguez
La Jornada

Ciudad de México. En medio de algunos gritos aislados de “repudio” a la “farsa judicial” de algunas personas que se encontraban en el Zócalo, la presidenta Claudia Sheinbaum salió por la puerta de honor de Palacio Nacional a recibir al Primer Ministro de Canadá Mark Carney quien realiza una visita de trabajo a nuestro país. Acompañada de su esposo Jesús María Tarriba, saludó al mandatario canadiense y a su esposa para invitarlos a entrar a Palacio Nacional por la Puerta de Honor.

Minutos después se realizó la ceremonia protocolaria de recibimiento oficial durante la cual se interpretaron los himnos nacionales de ambos países y se hizo la presentación de las respectivas comitivas que acompañaron a los mandatarios.

Puedes consultar: Mark Carney anuncia visita oficial a México el 18 y 19 de septiembre

De acuerdo a lo que adelantó por la mañana Sheinbaum las conversaciones privadas que sostendrán en Palacio Nacional se centrarán en la manera de fortalecer las relaciones comerciales y bilaterales más allá de que ambos países integran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte al que también pertenece Estados Unidos. 

En su conferencia matutina dijo que se busca ampliar el intercambio comercial y bilateral al mismo tiempo que adelantó que México está interesado en que el acuerdo mediante el cual se otorgan visas de trabajo a mexicanos para laborar en Canadá se puedan ampliar.

Se espera que al filo de las 17:00 hrs ambos mandatarios ofrezcan una conferencia de prensa para conocer los acuerdos que alcanzaron.

Leer más: Descarta Sheinbaum alianza con Canadá contra aranceles de EU

