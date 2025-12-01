Lunes, diciembre 1, 2025
Recibe Sheinbaum a presidente de Singapur, Tharma Shanmugaratnam, en Palacio Nacional

La Jornada

Ciudad de México. Con una breve ceremonia protocolaria en el Patio de Honor en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a su homólogo de Singapur, Tharma Shanmugaratnam, quien realiza una visita de trabajo a nuestro país.

Conforme al protocolo correspondiente, la mandataria mexicana recibió al líder singapurense en la Puerta de Honor de Palacio Nacional, por donde ingresan todos los mandatarios extranjeros.

Se entonaron los himnos nacionales y se tomaron la fotografía oficial antes de ingresar al despacho de la jefa del Ejecutivo, donde sostendrán un encuentro privado.

Más tarde, ambos ofrecerán una conferencia conjunta.

