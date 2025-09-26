Viernes, septiembre 26, 2025
NoticiasNacional

Que Adán Augusto “aclare” si recibió más de 79 mdp de empresas fantasma: Sheinbaum

Sheinbaum respondió brevemente: “que aclare el senador” ante las versiones de Adán Augusto recibió millones de pesos de empresas fantasma.
El senador y coordinador de Morena, Adán Augusto López. Foto Germán Canseco / archivo
La Jornada

Ciudad de México. Ante las versiones de que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López recibió más de 79 millones de pesos de diversas empresas, algunas de ellas consideradas como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria, los cuales no reportó en su declaración patrimonial, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió muy brevemente: “que aclare el senador”, sin abundar más.

De igual forma, a pregunta expresa sobre la inconformidad que presuntamente hay ya en el grupo parlamentario de Morena en el Senado contra su coordinador, Sheinbaum desestimó estas versiones. “Es pura politiquería. No conozco a ningún senador que tenga quejas”, acotó, sin abundar mayormente.

Leer más: Niega Sheinbaum distanciamiento con coordinadores parlamentarios de Morena

En otro orden de ideas, sobre las imputaciones en Estados Unidos contra el ex regidor de Xalapa Silem García ligado con las ilegalidades cometidas por la Luz del Mundo, la presidenta dijo que correspondería a las Fiscalías informar sobre si en México, García enfrenta procesos penales.

Asimismo, señaló que por ahora solo se conoce la desactivación del campo de entrenamiento de esta Iglesia Luz del Mundo, donde fueron aprehendidas 38 personas pero no se tiene mayor información.

Puedes consultar: Detienen a 38 presuntos miembros de La Luz del Mundo con réplicas de armas

