‘Purificarán’ ministros electos sede de la SCJN

Los nueve ministros electos alistan un intenso programa para el próximo primero de septiembre, como parte de su histórica toma de posesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Iniciará actividades a las 5 horas con un “acto de purificación” en las oficinas del máximo tribunal y concluirá después de las 22 horas con la sesión solemne de instalación.

De acuerdo con el programa preliminar, obtenido por La Jornada, habrá cuatro ceremonias, una de ellas masiva en la que esperan a mil 500 personas, más un fandango musical y dos actos especiales.

El primero será un inédito rito de purificación de pueblos indígenas en la sede de la Corte a las 5 horas; seguido de la “ceremonia de consagración de bastones de mando y servicio”, en la zona arqueológica de Cuicuilco, a las 6 horas. Fuentes del alto tribunal señalaron que a estos actos están invitados los nueve ministros electos, pero no está confirmada su asistencia.

En la agenda figura el primer Informe de gobierno de la Presidenta, en Palacio Nacional, aunque su asistencia no ha sido confirmada públicamente. De concretarse, sería el encuentro inicial con la mandataria y el primer acercamiento formal entre el nuevo Poder Judicial y el Ejecutivo, tras el distanciamiento desde enero de 2023, cuando asumió la presidencia de la Corte Norma Piña.

A las 16 horas, Hugo Aguilar Ortiz, Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Arístides Rodrigo Guerrero García, Irving Espinosa Betanzo, Giovanni Azael Figueroa Mejía y Sara Irene Herrería Guerra recibirán, en ceremonia tradicional de pueblos indígenas, la “purificación y entrega de bastón de mando y servicio”. A dicha ceremonia se prevé la asistencia de mil 500 personas, entre ellas autoridades médicas tradicionales, el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, representantes de esos sectores, invitados especiales, así como integrantes de los tres órdenes de gobierno, del Congreso y público en general.

Entre las 17:20 y las 19:30 horas, está planeado un receso para un fandango con bandas de música tradicionales. A las 19:30 tendrá lugar la toma de protesta de los ministros electos en el Senado, para luego regresar al Centro Histórico, donde a las 21:30 se realizará el acto especial de “apertura de puertas de la SCJN al pueblo de México”, cerradas desde la presidencia de Arturo Zaldívar por la pandemia de covid-19 y mantenidas así durante toda la gestión de Norma Piña.

A las 22 horas está prevista la sesión solemne de instalación de “la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación”, a la que se prevé asista la presidenta Sheinbaum Pardo.

Te recomendamos: Senado invita a Sheinbaum a toma de protesta de integrantes del nuevo PJF