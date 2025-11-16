Pueblo y gobierno “somos invencibles”; decimos no a quienes desean provocar violencia: Sheinbaum

Villahermosa, Tab. México “es invencible” porque no hay divorcio entre el gobierno y el pueblo, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al tiempo de subrayar que es la mayoría de la ciudadanía quienes responden que no a aquellos que desean provocar violencia en el país.

Desde este municipio, donde participó en la Feria del Chocolate, la mandataria federal puntualizó que México es un país libre, independiente y soberano, esto en referencia directa a quienes buscan que haya una injerencia desde el exterior.

Enfatizó que su gobierno tiene alta aprobación popular debido a los avances que se han emprendido por la cuarta transformación —iniciada en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador—, y delineó varios de las políticas en favor del país, como los programas de bienestar, la generación de empleos y el aumento al salario.

“Esa es la transformación de la vida pública de México. Por eso hay tanta aprobación, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno, somos uno solo, jamás nos vamos a separar del pueblo de México. Y cuando hay gobiernos cercanos a la gente, cuando el gobierno responde a su pueblo, no hay fuerza que nos pueda detener, somos invencibles pueblo y gobierno. Es invencible nuestro país”, señaló.

Acompañada por el gobernador del estado, Javier May, y por funcionarios de la administración federal, la jefa del Ejecutivo también anunció la instalación de la planta procesadora de Chocolate Bienestar, en esta región del sureste del país.

Foto Gobierno de México Foto Gobierno de México

Al aludir a actos de violencia que se han desatado en diversas movilizaciones —aunque sin mencionar lo sucedido ayer durante una marcha en la Ciudad de México—, Sheinbaum Pardo remarcó: “Es importante que lo digamos, a quienes quieren provocar alguna violencia, el pueblo de México dice: ‘¡No!’ Juntas y juntos, gobierno y pueblo, estamos construyendo la paz.

“Por eso, cuando alguien que no tiene apoyo popular, anda buscando en el extranjero apoyo para venir a intervenir en México, le decimos México es un país libre, independiente y soberano, no somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie”.

Sostuvo que el país avanza y “vamos bien”, pues se mantienen los programas de Bienestar; el incremento salarial, el salario mínimo ha crecido con la 4T, dijo, 125 por ciento; el empleo formal sigue creciendo y octubre pasado fue el mes “de más creacionista de empleo de toda la historia de México, estamos en el nivel más alto de empleo formal de toda la historia de nuestro país”.

La mandataria auguró: “Y vamos a estar mejor, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno. Aquí tenemos en la mente, en el corazón y en la historia tres principios: nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Tabasco ni al pueblo de México”.

Pidió a los adultos, informar y charlar con los más jóvenes para hacerles ver los daños, abusos al pueblo, fraudes electorales, pobreza y desaguad que dejó el periodo neoliberal; recordarles qué fue el éxodo por la democracia que encabezó el entonces opositor Andrés Manuel López Obrador; los fraudes electorales de 1988 y 2006 y la compra de votos en 2012; y cómo en 2018 la gente dijo “¡Basta!”, y llegó a la Presidencia de la República el proyecto de la 4T, por citar algunos periodos de la historia reciente.