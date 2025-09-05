Viernes, septiembre 5, 2025
NoticiasNacional

Publican en DOF decreto que prohíbe producción, venta y uso de 35 plaguicidas

A partir de este viernes quedará prohibido el uso de 35 plaguicidas con la finalidad de proteger la salud y el medio ambiente del país.
Se busca prevenir los efectos “nocivos o adversos” que pueden producir. Foto Cuartoscuro / Archivo
La Jornada

Ciudad de México. Por decreto presidencial, a partir de este viernes quedará prohibido el uso de 35 plaguicidas con la finalidad de proteger la salud y el medio ambiente del país de los efectos “nocivos o adversos” que pueden producir.

La lista, publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de este jueves, incluye los plaguicidas 2,4 DB, Alaclor, Aldicarb, Azafenidina, Azinfos metílico, Azocyclotin, Bioresmetrina, Bromuconazol, Captafol, Carbofurano, Carbosulfan, Clordano y Clorpirifos-metil.

Puedes consultar: Gobierno lanza plan de erradicación de plaguicidas para una agricultura más limpia

También incluye DDT, Diclofop metil, Dinocap, Dinoseb, Disulfoton, Edifenfos, Endosulfan, Fenarimol, Fenitrotion, Fention, Fentoato, Flusilazol, Fosfamidon, Hexaclorociclohexano, Hexaflumuron, Lindano, Metidation, Óxido de fenbutatin, Paratión etil, Quinalfos, Resmetrina y Triclorfon.

El decreto especifica que la prohibición alcanza la producción, formulación, fabricación, incluida la síntesis del ingrediente activo, obtención, elaboración, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, almacenamiento, transportación, comercialización, distribución, uso, aplicación y disposición final en el territorio nacional.

Leer más: Decreto que prohíbe 35 plaguicidas es simbólico y no toca los más peligrosos: RAPAM

Además, determina que deberán de concluirse los trámites relacionados con la lista que estén pendientes de resolverse en alguna dependencia o entidad federal.

El documento establece un plazo de seis meses para enviar estas sustancias a “disposición final de conformidad con la regulación vigente” si se encuentran en comercios, plantas de formulación o almacenamiento. También, da un plazo de 10 días para cancelar o revocar registros sanitarios o autorizaciones vigentes de los plaguicidas listados.

La medida indica que las dependencias y entidades federales deben revocar o cancelar y abstenerse de otorgar autorizaciones, permiso y registros sanitarios para la importación, exportación, producción, distribución y uso de las sustancias listadas. Apunta que los químicos podrán ser importados o exportados con fines analíticos o de investigación científica por parte de instituciones de educación e investigación.

También puedes leer: CNA respalda prohibición de 35 plaguicidas; pide transición ordenada en el campo

Temas

Más noticias

Nacional

Distribución de Cartilla de Derechos de Mujeres busca garantizar acceso a información

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes que la Cartilla de Derechos de las Mujeres ha sido traducida a 35...
Nacional

Bancos ya no podrán deducir impuestos de su aportación al Fobaproa: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó este viernes que el paquete económico 2026, que se presentará la próxima semana, incluirá una...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Gobierno lanza plan de erradicación de plaguicidas para una agricultura más limpia

La Jornada -
Ciudad de México. Con el objetivo de avanzar en una agricultura más limpia, sustentable y segura para la población, el gobierno federal inició una...

Informa Ebrard sobre decreto que suspende importación temporal de calzado terminado

La Jornada -
Ciudad de México. El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que este jueves se publica en el Diario Oficial de...

Publica DOF decreto que modifica integración de Junta de Gobierno de IMSS-Bienestar

La Jornada -
Ciudad de México. La Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por el que crea el...

Más noticias

Distribución de Cartilla de Derechos de Mujeres busca garantizar acceso a información

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes que la Cartilla de Derechos de las Mujeres ha sido traducida a 35...

Bancos ya no podrán deducir impuestos de su aportación al Fobaproa: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó este viernes que el paquete económico 2026, que se presentará la próxima semana, incluirá una...

Envía EU cazas F-35 a Puerto Rico luego de supuesta maniobra de aviones de combate venezolanos

La Jornada -
Washington. Estados Unidos ordenó el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para realizar operaciones contra los cárteles...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025