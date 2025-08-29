Viernes, agosto 29, 2025
Pronta intervención de la secretaría de Buenrostro evitó corrupción en compra de medicamentos: Sheinbaum

Por la pronta intervención de Raquel Buenrostro se evitó caer en actos de corrupción en la compra consolidada de medicamentos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Mañanera del Pueblo, en Palacio Nacional acompañada de la secretaria Raquel Buenrostro y Bulmaro Juárez. Foto Cuartoscuro
La Jornada

Ciudad de México. Por la pronta intervención de Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, se evitó caer en actos de corrupción en la compra consolidada de medicamentos y hubo un ahorro de unos 15 mil millones de pesos, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia de prensa, sostuvo que gracias a que Buenrostro tuvo la denuncia, de inmediato actuó y se paró la compra”.

Nos llevó algunos meses para consolidarla nuevamente, sostuvo, “pero no se cayó en un acto de corrupción”.

También indicó que en el tercer día de la Ruta de Salud se entregaron medicamentos e insumos médicos a 420 unidades de segundo y tercer nivel del IMSS Bienestar, de las 578 que tiene. 

Mencionó que están “perfeccionando” el esquema en hospitales, porque es más compleja la distribución, porque se tiene que realizar por el tipo de especialidad que tienen.

