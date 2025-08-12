Martes, agosto 12, 2025
NoticiasNacional

Prohibirá México importación de calzado terminado libre de aranceles

Prohibirá México importación de calzado terminado libre de aranceles
La Jornada

El gobierno de México prepara un decreto con el que prohibirá la importación de calzado terminado bajo el esquema temporal del programa IMMEX, es decir, aquel que no paga aranceles, reveló este martes Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE).

Desde León, Guanajuato, principal productor de calzado del país, el funcionario destacó que esta prohibición se da ante el abuso del programa, donde había simulación en detrimento de la industria local, que da empleo a alrededor de 120 mil personas de manera directa.

En un evento denominado “Anuncio del Decreto para apoyar a la Industria del Calzado Nacional”, Ebrard Casaubón explicó que entre 2019 y el 2024 ha caído la actividad de la industria en 12.8 por ciento, siendo la razón principal la importación temporal de producto terminado, es decir, que no paga el IVA, que no se exporta y que está en las tiendas.

“Todo esto violando la norma de la que estoy hablando. Como consecuencia, la presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó para preparar un decreto que señala que en México ya no se va a permitir la importación de productos de calzado en el formato temporal a nuestro país. Ya basta y se acabó. Significa que no podrá ser ya importado a México calzado terminado que no pague impuestos. ¿Quieres importar? Paga los impuestos”, indicó.

Indicó que estas importaciones tendrán un arancel de por lo menos 25 por ciento, cuyo propósito principal es que no se tengan condiciones desventajosas la industria del calzado mexicana versus en comparación a, la que está llegando de otros países del mundo.

Temas

Más noticias

Nacional

Segunda entrega masiva: México traslada a 26 delincuentes a EU

La Jornada -
Gustavo Castillo y Emir Olivares Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron...
Nacional

Aunque es tiempo de mujeres persiste misoginia y machismo: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Aunque en México es tiempo de mujeres, en el país persiste la misoginia y el machismo, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum...

Últimas

Últimas

Relacionadas

México busca resarcimiento de Adidas por apropiación cultural en sandalias

La Jornada -
Ciudad de México. El gobierno de México busca un resarcimiento de Adidas a una comunidad del estado de Oaxaca (sur), tras acusar a la marca...
00:01:33

En Canoa, entrega Albores recursos del Faispiam; “es histórico el reconocimiento de los pueblos como figura legal”

Yadira Llaven Anzures -
La comunidad indígena de San Miguel Canoa, en la capital poblana, fue sede este sábado de un acto considerado “histórico” por la directora general...
00:01:33

En Canoa, entrega Albores recursos del Faispiam; “es histórico el reconocimiento de los pueblos como figura legal”

Yadira Llaven Anzures -
La directora General de Alimentación para el Bienestar del gobierno federal, María Luisa Albores, entregó este sábado a la comunidad de San Miguel Canoa,...

Más noticias

Segunda entrega masiva: México traslada a 26 delincuentes a EU

La Jornada -
Gustavo Castillo y Emir Olivares Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron...

Aunque es tiempo de mujeres persiste misoginia y machismo: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Aunque en México es tiempo de mujeres, en el país persiste la misoginia y el machismo, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum...

Grok califica a Donald Trump como el criminal más notorio de Washington DC

La Jornada -
Grok, el chatbot de inteligencia artificial anti-woke de Elon Musk, ha declarado al presidente Donald Trump "el criminal más notorio" de Washington DC en...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025