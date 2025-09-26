Viernes, septiembre 26, 2025
NoticiasNacional

Prohíbe Carta Magna toda negociación con recursos del pueblo

El 7 de marzo de 2020 entró en vigor una modificación que prohíbe las condonaciones y las exenciones de impuestos.
Sesión ordinaria del Senado. Foto Guillermo Sologuren / Archivo
La Jornada

El 7 de marzo de 2020 entró en vigor una modificación al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prohíbe las condonaciones y las exenciones de impuestos.

A la letra, el primer párrafo de ese artículo señala: “en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria”.

Te recomendamos: Litigan adeudos con el SAT por un billón 425 mil millones de pesos

El 20 de mayo de 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto en el que se comprometió a no otorgar condonaciones o a eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios a grandes contribuyentes y deudores fiscales.

Exhibió esa ocasión, con base en datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que a partir de la administración de Vicente Fox los gobiernos otorgaron condonaciones fiscales a contribuyentes privilegiados por más de 400 mil millones de pesos –valor de entonces–, de los cuales 54 por ciento –213 mil millones– se concentraron en 108 personas morales.

Leer también: Los “impuestos saludables” dejarán al menos 41 mil mdp: Hacienda

Temas

Más noticias

Nacional

Salinas Pliego pide mesa de diálogo a Sheinbaum

La Jornada -
Luego de ser exhibidas las deudas que Grupo Salinas tiene fuera de México, además de los pendientes que arrastra con el SAT, Ricardo Salinas...
Ciencia y tecnología

Píldora anticonceptiva: entre la revolución y el sacrificio

Nalleli Herrera Guevara -
Se suele destacar el papel central de los métodos anticonceptivos modernos como herramientas clave para reducir embarazos no deseados y mejorar la salud de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Aranceles de EU a México, los segundos más bajos: Hacienda

La Jornada -
México tiene un arancel 10 veces menor que China para entrar al mercado de Estados Unidos. Entre los principales exportadores a ese país, la...

Los “impuestos saludables” dejarán al menos 41 mil mdp: Hacienda

La Jornada -
Dora Villanueva Ciudad de México. Los “impuestos saludables” propuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Iniciativa Ley de Ingresos de la Federación...

Premian a Puebla como referente nacional en gestión pública y apertura informativa

Patricia Méndez -
El presidente municipal, José Chedraui Budib, recibió un galardón nacional que destaca la eficiencia y apertura informativa de su administración, al lograr el 100...

Más noticias

Salinas Pliego pide mesa de diálogo a Sheinbaum

La Jornada -
Luego de ser exhibidas las deudas que Grupo Salinas tiene fuera de México, además de los pendientes que arrastra con el SAT, Ricardo Salinas...

Para comprar 25% de Banamex “me animó la confianza” que le tengo a Sheinbaum: Chico Pardo

La Jornada -
Julio Gutiérrez Ciudad de México. Fernando Chico Pardo aseguró que adquirió una cuarta parte del Banco Nacional de México (Banamex) por la confianza que tiene...

Sopesa Europa derribar cazas y drones rusos que violen espacios aéreos de la OTAN

La Jornada -
Europa Press Madrid. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la posibilidad de derribar cazas y drones rusos que se...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025