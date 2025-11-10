Producción de Dos Bocas subió 87.5% en septiembre

México. La producción de combustibles como gasolinas y diésel en la refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos (Pemex) alcanzó un nuevo máximo en septiembre: fue de 192 mil barriles diarios, dato 87.52 por ciento superior frente a agosto, de acuerdo con datos de la empresa pública.

Se trata de la primera ocasión en que estas instalaciones, cuyo funcionamiento comenzó en junio de 2024, alcanzan este nivel de producción, lo que a su vez implica el uso de 56.47 por ciento de su capacidad, que puede llegar a 340 mil barriles diarios.

Además de romper la tendencia bajista mostrada en julio y agosto, la producción de septiembre supera la de junio de 2025, mes en que hasta ahora se había alcanzado el mayor nivel de procesamiento en la refinería, con 172 mil barriles diarios.

A finales de octubre, al comparecer en la Cámara de Diputados, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, explicó que si bien la capacidad máxima de Dos Bocas –como también se conoce a esta refinería– es de 340 mil barriles diarios, se llegará sólo a 320 mil.

El dato reportado en septiembre se debe a un incremento en la elaboración de gasolinas y diésel. En total, la producción de las primeras fue de 84 mil barriles diarios, lo que representa un incremento de 104.8 por ciento frente a agosto.

En septiembre, la producción promedió 67 mil barriles diarios de gasolina Magna o verde ultra baja en azufre (UBA), mientras que los 17 mil restantes corresponden a Premium o roja.

Además, produjo 80 mil barriles diarios de diésel, lo que se tradujo en un aumento de 92.84 por ciento respecto a los 41 mil barriles diarios registrados en agosto.

La producción total de combustibles en Pemex fue de un millón 18 mil barriles diarios en septiembre, por lo que la refinería Olmeca participó con 18.89 por ciento.

En cuanto al crudo, el promedio observado en el noveno mes fue de 194 mil barriles diarios, lo que representó un avance de 46.24 por ciento respecto a los 133 mil barriles diarios reportados en agosto.

Esos 194 mil barriles diarios procesados en Dos Bocas aportaron una quinta parte de todo el procesamiento de crudo que hizo Pemex en el noveno mes de 2025, el cual fue de 949 mil barriles diarios.