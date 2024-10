Presidenta: el sector privado no debe temer; se saneará el PJ

En respuesta a las dudas de la representante comercial del gobierno de Estados Unidos, Katherine Tai, sobre la reforma judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que no tienen nada de qué preocuparse. “Ningún empresario estadounidense, ninguna empresa de cualquier otro país, ni mexicanos, tienen por qué temer a la reforma judicial. Al contrario, lo que vamos a hacer es sanear el Poder Judicial, y no digo nosotros como Ejecutivo, sino el pueblo de México, se va a sanear el Poder Judicial para fortalecer el estado de derecho”.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las razones de los cambios que se impulsan en el Judicial son, entre otras, el arraigado nepotismo que prevalece en ese poder, pues casi la mitad del personal tiene parientes dentro de esa instancia, algo que ha reconocido la propia ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Además se ha demostrado en diversas ocasiones que en el seno de ese poder hay corrupción, por eso se busca reformarlo, declaró.

Durante una segunda conferencia en ocasión del encuentro con empresarios de México y Estados Unidos, la Presidenta rechazó que su gobierno pretenda controlar al Poder Judicial. Si esa fuera la intención se hubiera impulsado una reforma similar a la que aplicó en 1994 Ernesto Zedillo, en la cual se removió a todos los ministros de la Suprema Corte. “Y teniendo mayoría en la Cámara de Senadores, pues teníamos la certeza de quién queríamos que llegara”.

No buscamos el control

La Presidenta subrayó que el objetivo no es tener el control del Judicial, es falso, “lo que queremos es un poder libre de corrupción, que brinde certeza jurídica al ciudadano de a pie, a las personas con menos recursos económicos del país, y también al inversionista; que todos sean iguales ante la ley”.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien participó en la conferencia, mencionó que la reforma de 1994 fracasó, porque se mantuvieron las prácticas de nepotismo y corrupción. La reforma que ahora se propone es muy relevante, porque se va a renovar el Poder Judicial por la vía democrática y, auguró, “tendrá éxito”.

“Yo les decía ayer en la cena (a los empresarios): si no se estuviese haciendo esta reforma, ustedes me preguntarían: ‘Oigan, ¿por qué no reforman el Poder Judicial si tienen mayoría calificada? ¿Por qué no han hecho una reforma, si más de la mitad de los jueces son parientes de los otros? ¿Por qué no han hecho una reforma si se libera un día y otro también a multitud de delincuentes? Tendrían razón.”

Sin embargo, declaró que no hay por qué suponer que esto va a poner en tela de juicio algún interés legítimo o propiedades o inversiones, porque no es el objetivo, el objetivo es renovar el Poder Judicial. Y cuestionó que si en Estados Unidos tienen mucho tiempo eligiendo jueces “¿Por qué lo que allá es bueno, en México es malo?”

